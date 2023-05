‘Yo lo conozco’... Raúl Velasco sabía que Sergio Andrade abusaba de niñas, revela Mary Boquitas

Con el lanzamiento del podcast En boca cerrada, donde María Raquenel Portillo, conocida como Mary Boquitas, cuenta la historia de su vida con énfasis en lo que vivió hace más de 30 años al lado de Sergio Andrade y Gloria Trevi, el caso está viviendo un resurgimiento.

Y es que en el cuarto capítulo Mary habló de su matrimonio con Andrade y terminó confirmando que el fallecido Raúl Velasco sabía de lo suyo. Raquenel narró cómo se casó con Sergio a los 15 años debido a que el productor pudo mover las fichas a su favor, recordó su inexistente luna de miel y cuando el matrimonio se convirtió en un trío con Gloria Trevi.

“En el mundo de Sergio las bocas solamente se abrían para cantar”, dijo Mary Boquitas, a quien el manager y productor musical le tenía prohibido hablar de su relación con las demás jovencitas que el hombre comenzó a reclutar por entonces.

Mary contó que, ya casada con Sergio y formando parte del grupo Boquitas pintadas, no podía compartir su enamoramiento con nadie pues el ya entonces destacado compositor le tenía prohibido hablar del tema.

Sin embargo, le contó el secreto a la entonces adolescente Gloria, para luego darse cuenta de que entre Andrade y la regiomontana también comenzaba a surgir una cercana relación especial.

En el episodio, Raquenel recordó cuando junto a Boquitas pintadas debutó en Siempre en domingo, programa del cual guarda agridulces recuerdos, entre ellos uno del fallecido conductor Raúl Velasco, quien le preguntó si ella era la esposa de Sergio Andrade.

Ante su silencio, por temor a hablar y ser castigada por el compositor, Velasco sólo atino a comentar “Yo lo conozco”, según Raquenel, dejando claro que el presentador más importante en la Televisa de los años 80 estaba al tanto de las prácticas de Sergio Andrade.

“Me fui confundida y con la sensación de que otros sabían lo que Sergio hacía y a nadie le importaba. Que si yo contaba la verdad de lo que estaba viviendo nadie me iba a creer”, expresó Mary Boquitas en su podcast.

“No culpo al famoso presentador de nada, simplemente me asusté todavía más al darme cuenta de que el secreto no era tan secreto y eso no cambiaba las cosas. Si mi boca estaba cerrada, se cerró todavía más”, relató la cantante.

En boca cerrada ha traído a la conversación el escabroso caso que conmocionó al público hace más de 22 años, en el que tanto Boquitas como Sergio y Gloria fueron señalados y encarcelados por el delito de estupro y corrupción de menores.

En los capítulos disponibles al momento, María Raquenel ha contado las penurias que sufrió al lado de Sergio, entre golpes físicos, control y manipulación mental y la promesa de convertirse en una estrella de la música.

Aunque no es la primera vez que María Raquenel se sincera sobre su pasado, sus narraciones se han viralizado, y se han convertido en material de análisis para Maryfer Centeno, la grafóloga mexicana que ha ganado popularidad con sus análisis de grafoscopía y lenguaje corporal.

La especialista relató en un video compartido en su canal de YouTube que Mary Boquitas aún padece las huellas de tantos años de maltrato psicológico.

“Se nota el sufrimiento. La narración que me parece que es digna de analizar también tiene que ver con el código de la voz, la entonación y la profunda tristeza. Vamos a hacer el análisis grafológico de María Raquenel Portillo porque yo les puedo asegurar que siendo alguien que ve a veces 10 mil letras en un mes, antes veía 5 mil, no había visto y es muy difícil encontrar a una persona con un autoestima tan aplastado”, expresó la grafóloga.

¿Quién fue Raúl Velasco?

Nacido en 1930 en Guanajuato, Raúl Velasco provenía de una familia de escasos recursos, ya que su padre era propietario de una tienda de abarrotes. Por ello, el joven Raúl empezó a trabajar muy pronto.

Sin embargo, su ambición lo impulsa a mudarse a la Ciudad de México a los 20 años, donde inicia su carrera profesional escribiendo artículos, noticias deportivas y hasta crítica de cine en diversas revistas y periódicos.

Más tarde, daría el salto a la radio en Radio Variedades; pero su oportunidad de oro llegaría años después, cuando Emilio Azcárraga Milmo, el Tigre, lo invita a trabajar en Televisa con el programa México, Magia y Encuentro, que más tarde se transformaría en Siempre en Domingo, era el año de 1969.

Raúl Velasco, el presentador más famoso de Latinoamérica

Siempre en domingo fue un programa de variedades musicales creado, presentado y producido por Velasco. Parece que al principio los invitados cantaban en vivo, pero con los años se haría costumbre que se presentaran con playback, lo que le generó críticas negativas.

Con los años su popularidad se fue consolidando, ya que no solo se veía en México, sino en Centro y Sudamérica. En sus mejores años el rating superó los 350 millones de telespectadores.

En consecuencia, Siempre en Domingo impulsó la carrera de muchos talentos como Alejandro Fernández, Thalía, Alejandra Guzmán y Luis Miguel. Era común que en el foro, Velasco les diera su “patadita de la buena suerte” para que alcanzaran el estrellato.

Además se presentaron artistas consagrados como José José, Lucha Villa, Vicente Fernández, Emmanuel, Yuri, Daniela Romo, Marco Antonio Solís y muchos más.

Y no solo eso, con el transcurrir de los años, Velasco crearía otros espectáculos televisivos como Juguemos a Cantar y el Festival OTI.

Aún hay más

En cada corte comercial, Velasco repetía su icónica frase “aún hay más” con la que siempre será recordado. También quedan incontables registros sobre las opiniones e indiscreciones que “compartía” con sus invitados.

Por ejemplo, en su momento fue muy comentado que antes de presentar a los Hombres G, pidió disculpas a la audiencia por la letra de las canciones de estos españoles; o que regañó en medio de su presentación a Coque Muñiz.

Enfermedad de Raúl Velasco

En los 90, Velasco contrajo el virus de la hepatitis C y con el tiempo su salud fue desmejorando. En 1998, una cirrosis hepática lo obligó a hacerse un trasplante de hígado y su hija Karina Velasco condujo el programa en su ausencia, pero sus días en televisión estaban contados.

Por consiguiente, el 19 de abril de 1998, luego de 1,480 programas y más de 10 mil horas al aire, Siempre en domingo llegó a su fin.

Después, Raúl Velasco seguiría unos años más en la radio aunque sin el éxito de antes. En 2006 moriría en su casa de Acapulco rodeado de sus seres queridos.