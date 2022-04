“Yo no me lo robé, está aquí porque quiso”, Karla Panini habla sobre su marido, ex de Karla Luna

Luego de varios años de polémica y rumores sobre la relación de Karla Panini y Américo Garza, la comediante decidió alzar la voz para aclarar la duda que se ha tenido por mucho tiempo.

Pues, las redes han estallado contra ella desde que se supo que había contraído matrimonio con el ex esposo de su compañera de trabajo y amiga Karla Luna, quien falleció en 2017 tras perder la batalla contra el cáncer.

Por un largo tiempo se especuló que Panini había intervenido en el matrimonio de Luna y Garza, provocando la separación definitiva mientras Luna luchaba para vencer su enfermedad.

Más para leer: ‘Son parásitos y vividores’... Karla Panini arremete contra familia de Karla Luna (video)

En un video compartido en TikTok, Panini comparte la historia que asegura, tomó un rumbo equivocado debido a la desinformación: “Dejamos que un monstruo creciera, un monstruo gigante”

“Por eso se hizo toda esta bola de nieve, porque callé y callé y callé. Y él, mi marido, que siempre quiso ser mi marido, porque ya me tienen harta con eso, porque yo no me lo robé, no lo obligué a nada, el señor está aquí porque quiso”, menciona Panini durante el video.

Te podría interesar: ¿La nueva Karla Panini?... comparan a Maite Perroni con la ‘Lavandera’ por polémica infidelidad (memes)