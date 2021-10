‘Son parásitos y vividores’... Karla Panini arremete contra familia de Karla Luna (video)

La actriz y comediante Karla Panini volvió a arremeter contra la familia de su compañera en ‘Las Lavanderas’, la fallecida Karla Luna esto luego de que su hermana señalara que la actual pareja de Américo Garza le hizo brujería.

Fue a través de sus redes sociales que la ‘Lavandera’ dijo que los familiares de su ex compañera son unos ‘vividores y parásitos’.

“La gente inteligente ya se dio cuenta. La gente que sigue de zombie no se han dado cuenta de que sacan un beneficio, que hay dinerito de por medio. Como hay dinerito no hay que dejar el negocio, hay que mantenerlo activo y vivo. Esa familia llena de parásitos y vividores. (...) Vamos a hablar para seguir desenmascarando a esa familia de vividores, que nunca han hecho nada más que vivir de los otros”, expresó la actriz.

Panini contó que “si no habíamos hablando antes, no era por miedo, porque nosotros no le tenemos miedo a nadie y menos a esa gentecita muy corriente que le gusta andar en líos y chismes porque les pagan”.