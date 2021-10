¿La nueva Karla Panini?... comparan a Maite Perroni con la ‘Lavandera’ por polémica infidelidad (memes)

Y aunque en sus redes sociales aclaró que ambos ya habían terminado sus relaciones sentimentales, las comparaciones con la comediante Karla Panini no se hicieron esperar.

“Hemos vivido acoso, chantaje, manipulación e incluso se ha puesto en riesgo nuestra seguridad y la de nuestras familias”.

“Las cosas no fueron como se contaron y no queremos ser parte de este circo mediático (el cual parece tenemos que soportar las personas que nos dedicamos al medio del espectáculo, ya que bajo el pretexto de “libertad de expresión” se rompen límites en los que se violenta y destruye la vida de las personas). Por ello es muy importante para nosotros aclarar esta situación”, expreso la ex RBD.

Finalmente, Maite Perroni y Andrés Tovar pidieron respeto hacia su relación y compartieron que por el momento se encuentran muy felices.

“Fue por ello que por primera vez desde que nos conocimos, nos dimos la oportunidad de descubrirnos desde otro lugar, de vernos con otros ojos y hoy estamos muy felices juntos”.

Sin embargo, los seguidores de ambos arremetieron contra la pareja, pues en redes sociales los usuarios no creen la versión que compartieron.

Ante tales acontecimientos, los usuarios inundaron las redes sociales con ingeniosos memes sobre el caso, en los que comparan a Maite Perroni con Karla Panini.

Cabe recordar que Karla Panini ha sido blanco de críticas por ser la actual pareja de Américo Garza, quien fuera esposo y padre de los hijos de su amiga y compañera de trabajo en Las Lavanderas, la fallecida Karla Luna.

Como suele ocurrir con estos casos, los memes surgieron en redes sociales, convirtiendo a Maite Perroni y a Karla Panini en trending topic.