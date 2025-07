¡Desde la Ciudad P. Luche! Confirman a Dalilah Polanco como habitante de ‘La Casa de los Famosos México’

¿QUÉ PASÓ CON DALILAH POLANCO?

La estrella de obras como Mentiras, El Musical y Los Monólogos de la Vagina es uno de los perfiles de comedia que se suman a este show, similar al que representó su excompañera de reparto en la primera temporada, Bárbara Torres.

Segura pero entre risas, en su video de presentación, la actriz aseguró: “Las mañas las voy a conocer, nunca he estado encerrada en cuatro paredes. Mis alas son muy grandes, no quepo en cualquier lugar”, sentenció.

Al ser cuestionada sobre sus planes y objetivos en el programa, sin titubeos aseguró que no lleva una estrategia. “Mi objetivo definitivamente es probarme, saber de qué estoy hecha. Mi estrategia es no tener estrategia. Que Dios me bendiga y vámonos pa’ dentro”, dijo con una gran sonrisa.