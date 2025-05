¿Zahie Téllez tiene favorita en MasterChef Celebrity?... Plutarco Haza revela a quién apoya la polémica chef, como lo hizo con Jawy

Según relató Haza , la mala relación con Zahie no es nueva. El actor comentó que al inicio del programa ella misma le confesó que la producción la impulsaba a asumir el rol de “jueza de hierro”. Sin embargo, conforme avanzó la temporada, comenzó a notar actitudes que consideró personales.

La cocina de MasterChef Celebrity volvió a encenderse, pero esta vez no por los fogones. Plutarco Haza , reconocido actor y actual participante del reality culinario, sorprendió a la audiencia al revelar que no tiene una buena relación con la chef Zahie Téllez, quien ha sido blanco de duras críticas por su actitud dentro y fuera de cámaras.

“En esta relación dentro de MasterChef Celebrity, ella no me ha caído nada bien”, declaró el actor en redes sociales. “Ya lo dijo el Chef en proceso, le pasó a Andrea, me pasó a mí”, añadió, refiriéndose a una supuesta actitud recurrente de Téllez hacia ciertos concursantes.

UNA ACTITUD INESPERADA FUERA DE CÁMARAS

Plutarco también relató un momento incómodo con Zahie fuera del aire, después de una evaluación:

“La chef viene alterada y me dice: ‘¿Neta, sí te gustó tu mole?’ Yo le contesté: ‘No, la verdad no’. Y ella me reclamó: ‘Entonces ¿para qué me dices que sí?’”.

El comentario sorprendió al actor, quien pensó que se trataba de una actuación para la cámara, pero al parecer fue una reacción real.

¿QUIÉN ES LA FAVORITA DE ZAHIE TÉLLEZ SEGÚN PLUTARCO?

Uno de los señalamientos más fuertes del actor fue el supuesto favoritismo de Zahie Téllez por Herly RG, influencer y también participante del programa.

“Herly y ella son amigas, así como Jawy era el favorito de Zahie en la temporada pasada”, sentenció Haza, insinuando que la chef ha repetido este patrón de trato preferencial en distintas ediciones del programa.