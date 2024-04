¡Asombroso!, 30 años de mediciones climáticos son trasformadas en la composición musical “String Quartet No. 1 ‘Polar Energy Budget’”

JAPÓN- Nagai quien es compositor y científico geoambiental japonés de la Universidad de Rissho en Japóni, relata la historia de su composición para cuarteto de cuerda en la revista iScience.

El compositor japones tiene la esperanza que su composición, que tiene una duración de seis minutos, “marque un punto de inflexión que suponga la transición de una era en la que solo los científicos manejan datos a otra en la que los artistas puedan aprovechar libremente los datos para elaborar sus obras”.

En su artículo, titulado “String Quartet No. 1 “Polar Energy Budget” – Music composition using Earth observation data of polar regions”, Nagai describe que el término “presupuesto energético” que usa en el título de su composición, “se refiere a la entrada y salida de energía física en la superficie de la Tierra procedente de la radiación solar. Esta energía circula por la tierra, la atmósfera y los océanos, impulsando el sistema terrestre a medida que cambia de forma física”, añade que “el concepto inicial de este trabajo incluía provocar un sentido de imaginación y narrativa diversa a partir del intercambio invisible de energía que ocurre en la superficie de las regiones polares de la Tierra”.

DE LA OBSERVACIÓN DE LA TIERRA A LA COMPOSICIÓN MUSICAL

El compositor y científico geoambiental, datalla que tomando como base los datos disponibles en relación con la “radiación neta de onda corta (Sn), radiación de onda larga descendente (Ld) y precipitación (PP)” obtenidos a través “del componente terrestre de la quinta generación del ReAnálisis Europeo (ERA5), proporcionado por el Servicio de Cambio Climático Copernicus de la Unión Europea”, Comisión Europea y el Centro Europeo de Pronósticos Meteorológicos a Plazo Medio”.

Una vez que recolectó estos datos, para su investigación, prosigue Nagai, usó “un conjunto de datos avanzado, ERA5-Land,8, cuya resolución espacial mejoró desde los 31 km a 9 km originales. Datos registrados de temperatura de la superficie (Ts) 10 y el espesor óptico de las nubes (COT) 11 se obtienen de conjuntos de datos MODIS (espectrorradiómetro de imágenes de resolución moderada)”.

Después, utilizó los parámetros relacionados, con los que es posible lograr “trazar un sistema simplificado de presupuesto de energía. Inicialmente, la radiación neta de onda corta eleva la temperatura de la superficie de la Tierra”, señala el compositor en su artículo, y prosige explicando, este proceso hace que la atmosfera se caliente, provocado una serie de oscilaciones de la “temperatura atmosférica y radiación de onda larga descendente”.

Con información, Nagai usó un programa que sirve para sonificar los datos medioambientales, a los que que fue asignando sonidos a los diferentes valores de los datos.

Estos datos fueron recolectados en cuatro ubicaciones polares, entre 1982 y 2022, entre los lugares donde obtuvo la información están, un emplazamiento de perforación de núcleos de hielo en la capa de hielo de Groenlandia y una estación por satélite en el archipiélago noruego de Svalbard.

Asimismo, Nagai utilizó datos de mediciones mensuales sobre la radiación de onda corta y larga, además de precipitaciones, así como de la temperatura de la superficie y espesor de las nubes.

Toda esta colección de sonidos Nagai la transformó en una composición musical creada para dos violines, una viola y un violonchelo, llevando a cabo un proceso con el propósito de asignar secciones de datos a los distintos instrumentos, así mismo incorporar pasajes que fueron creados a partir de datos diferentes, así como la introdución de técnicas de interpretación musical como el pizzicato y el staccato. “Estas técnicas, que se ven con frecuencia desde la música clásica hasta la popular, se utilizaron para agregar diversos matices y expresiones a la música basadas en la imaginación creativa del compositor. Estos arreglos se realizan independientemente de los tipos de cantidades físicas y rangos de dinámica en los datos de entrada”, señala el compositor japonés en su artículo