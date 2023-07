Crean una pintura que reduce la temperatura de la superficie de una azotea y enfriar el edificio que hay debajo

Las propiedades de la pintura son casi superheroicas. Puede hacer que las superficies sean hasta cinco grados Celsius más frías que la temperatura ambiente al mediodía, y hasta 10.5 grados más frías por la noche, reduciendo las temperaturas en el interior de los edificios y las necesidades de aire acondicionado hasta en un 40 por ciento . Según Ruan, es fresca al tacto, incluso bajo un sol abrasador . A diferencia de los aires acondicionados, la pintura no necesita energía para funcionar y no calienta el aire exterior .

Nueva York- Xiulin Ruan , profesor de ingeniería mecánica de la Universidad de Purdue , no se propuso entrar en el Récord Guinness cuando empezó a intentar fabricar un nuevo tipo de pintura . Su objetivo era más ambicioso: enfriar edificios sin calentar más la Tierra .

Aunque la pintura es oficialmente la más blanca del mundo, no es cegadora porque dispersa la luz , explica Ruan. Su aspecto no es muy distinto del de la pintura blanca que se compra en la ferretería .

“ En realidad, no pretendíamos desarrollar la pintura más blanca del mundo ”, dijo Ruan en una entrevista. “ Queríamos ayudar con el cambio climático , y ahora es más una crisis, y cada vez peor. Queríamos ver si era posible ayudar a ahorrar energía a la vez que se enfriaba la Tierra ”.

Falta al menos un año para que la pintura esté lista para su uso comercial , y se está trabajando para aumentar su durabilidad y resistencia a la suciedad. Ruan dijo que el equipo de Purdue se ha asociado con una empresa, pero aún no puede dar su nombre. El equipo también está desarrollando pinturas de colores que utilizan el ultrablanco como base. “ Funcionarán de forma menos ideal que el blanco, pero mejor que algunos de los otros colores comerciales ”, dijo.

Munday señaló que cubrir la mitad del Sáhara, o cualquier superficie contigua, con esa cantidad de material radiativo no debería ocurrir por una serie de razones, entre ellas la practicidad, la preocupación por la vida silvestre y los trastornos meteorológicos causados por una región que de repente se vuelve mucho más fría.

Aun así, hay motivos de preocupación. La versión estándar de la pintura ultrablanca de Purdue utiliza sulfato de bario, que tiene que extraerse de las minas, lo que aumenta su huella de carbono, aunque Ruan señaló que el dióxido de titanio, que se utiliza en la gran mayoría de las pinturas comerciales, también tiene que extraerse de las minas.

La geoingeniería, la manipulación de distintos procesos para controlar el clima de la Tierra, también ha sido criticada por distraer la atención del problema de fondo: los seres humanos deben dejar de quemar combustibles fósiles para evitar efectos más catastróficos del cambio climático. Pero incluso si se dejaran de usar inmediatamente todos los combustibles fósiles, seguirían produciéndose catástrofes climáticas debido a la cantidad de gases de efecto invernadero que quedan atrapados en la atmósfera. El enfriamiento radiativo a gran escala, según Munday, sería como un bote salvavidas.

“Definitivamente, no es una solución a largo plazo para el problema climático”, dijo Munday. “Esto es algo que se puede hacer a corto plazo para mitigar peores problemas mientras se intenta tener todo bajo control”.

Cara Buckley es una reportera especializada en clima que se enfoca en la gente que trabaja en las soluciones y en relatos de respuestas poco comunes a la crisis. Se unió al Times en 2006 y formó parte de un equipo que ganó un Pulitzer en 2018 por reportar sobre el acoso sexual laboral. c. 2023 The New York Times Company.

Por Cara Buckley, The New York Times.