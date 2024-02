De Apolo a Odysseus: aluniza la primera misión de Estados Unidos desde 1972

El alunizador robótico fue el primer vehículo de EE. UU. en la Luna desde el Apolo 17 en 1972, el capítulo final del asombroso logro de la humanidad de enviar personas a la Luna y traerlas a todas vivas de vuelta. Una hazaña que no se ha repetido ni intentado desde entonces.

El jueves por la tarde, la hora de alunizaje volvió a cambiar, y la empresa comunicó que sería necesaria una vuelta adicional alrededor de la Luna antes de intentarlo a las 06:24 p.m. Un portavoz de la empresa dijo que un instrumento láser de la nave que debía proporcionar datos sobre su altitud y velocidad no funcionaba .

Thomas Zurbuchen , un ex alto funcionario científico de la NASA que inició el programa CLPS en 2018 , calculó que un módulo de aterrizaje lunar robótico diseñado, construido y operado de la manera tradicional de la NASA costaría entre 500 millones y mil millones de dólares, o al menos cinco veces más de lo que la agencia espacial pagó a Intuitive Machines .

“No está claro quiénes pueden ser esos otros clientes”, dijo Christensen.

Intuitive Machines tiene contratos para otras dos misiones CLPS, y se espera que otras empresas también hagan sus primeras pruebas en la Luna. Astrobotic Technology, empresa con sede en Pittsburgh, está preparando una segunda misión para llevar un vehículo robótico de la NASA a una de las regiones en sombra donde podría haber hielo. Firefly Aerospace, cerca de Austin, Texas, tiene casi listo su módulo de alunizaje Blue Ghost, pero aún no ha anunciado la fecha de lanzamiento.

