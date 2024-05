Descubren pruebas de que el primer paciente operado de cáncer vivió hace 4,500 años en el Antiguo Egipto

CAMBRIDGE- Gracias a las lesiones que fueron halladas en el cráneo y la mandíbula de un hombre joven de alrededor treinta años establecen la primera evidencia de que hace más de 4,500 años, los médicos del Antiguo Egipto llevaron acabo una cirugía oncológica, siendo esta la primera de la historia de la medicina.

En el artículo “‘Extraordinary’ 4,000-year-old Egyptian skull may show signs of attempts to treat cancer” publicado en la revista Frontiers in Medicine, se precisa que tras este descubrimiento los investigadores quedaron asombrados “por el descubrimiento de marcas de corte alrededor de crecimientos cancerosos en un cráneo del antiguo Egipto”, lo que les posibilito poder tener “nuevos conocimientos sobre cómo los antiguos egipcios podrían haber tratado la enfermedad. Estos hallazgos son una evidencia única de que las sociedades antiguas intentaron explorar y operar el cáncer hace miles de años”.

De acuerdo con este artículo se tiene conocimiento gracias a los textos antiguos “que, para su época, los antiguos egipcios eran excepcionalmente hábiles en medicina”. Tenían la habilidad de poder tanto identificar, así como describir, además de tratar enfermedades y lesiones traumáticas, también de construir prótesis y colocar empastes dentales. Así mismo “otras enfermedades, como el cáncer, no podían tratarlas, pero podrían haberlo intentado”.

Teniendo esto en cuenta, añade el artículo, al momento de analizar tanto “los límites de los tratamientos traumatológicos y oncológicos en el antiguo Egipto”, un equipo internacional de investigadores examinó dos cráneos humanos, cada uno de miles de años y conservados en la Colección Duckworth de la Universidad de Cambridge, Reino Unido, el cráneo 236 (el del varón) y el E270 (el de una mujer).