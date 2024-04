¿Sabías que el café que tomas por la mañana podría tener 600,000 años de antigüedad?, científicos obtienen el genoma del café Arábica

BÚFALO- En un artículo realizado por Tom Dinki titulado “Newly sequenced genome reveals coffee’s prehistoric origin story — and its future under climate change” que fue publicado en el sitio web de la Universidad de Búfalo precisa que “la clave para cultivar cafetos que puedan resistir mejor el cambio climático en las próximas décadas” podría estar en el “pasado antiguo”.

Valiéndose de genes de plantas de café de todo el mundo, los científicos lograron elaborar un árbol genealógico para este tipo de café que es el más popular del mundo, que es conocido por los científicos como cafeto arábigo, mientras que para los amantes del café lo conocen simplemente como “arábigo”.

Los autores del estudio, describen su investigación en el artículo “The genome and population genomics of allopolyploid Coffea arabica reveal the diversification history of modern coffee cultivars” publicado en la revista Nature Genetics, y consideran que este trabajo podrá ayudar a cultivar plantas de café que sean capaces de resistir al cambio climático en el futuro.

Esta investigación que fue codirigida por la Universidad de Buffalo (UB), sugiere que esta especie de café surgió hace más de 600,000 años en los bosques de Etiopía de la hibridación natural de otras dos especies de café. Durante miles de años, la población de Arábica registró un aumento y una disminución de acuerdo con los eventos climáticos de la Tierra, hasta que terminó por ser cultivada en Etiopía y Yemen, para después expandirse por todo el resto del planeta.