Equipo internacional de astrónomos descubren moléculas clave para la creación de vida en protoestrellas

PAÍSES BAJOS- Este descubrimiento se logró tomando en cuenta las observaciones del telescopio espacial James Webb en una protoestrella que conocida como IRAS23385, en la que se pudo pudo identificar desde moléculas relativamente simples, entre ellas el metano, hasta compuestos complejos tales como el ácido acético o el etanol.

La presencia de estas complejas moléculas orgánicas en la fase sólida de las protoestrellas se conjeturó por primera vez hace décadas a partir de experimentos llevados acabo en laboratorio, siendo confirmada después por medio de detecciones provisionales de otros telescopios espaciales.

“Ahora, con la resolución espectral y la sensibilidad sin precedentes del instrumento de infrarrojo medio (MIRI) de Webb, como parte del programa JOYS+ (Observaciones de James Webb de jóvenes protoestrellas), se ha identificado individualmente y se ha confirmado que estas COM están presentes en los hielos interestelares. Esto incluye la detección sólida de acetaldehído, etanol, formiato de metilo y probablemente ácido acético en la fase sólida”, detalla un comunicado Universidad de Leiden.

”Este hallazgo contribuye a una de las preguntas de larga data en astroquímica”, indicó el líder del equipo Will Rocha, director del equipo de la Universidad de Leiden, en Países Bajos, en un comunicado de la Agencia Espacial Europea (ESA, por sus siglas en inglés), y prosigue expresando “¿Cuál es el origen de las COM en el espacio? ¿Se elaboran en fase gaseosa o en hielos? La detección de COM en el hielo sugiere que las reacciones químicas en fase sólida en las superficies de los granos de polvo fríos pueden generar tipos complejos de moléculas”.

En este hallazgo está incluido, además, la detección de acetaldehído, etanol, formiato de metilo, y probablemente ácido acético (el ácido del vinagre), en la fase sólida.