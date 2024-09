Estudio sugiere que la Tierra pudo haber tenido un anillo hace 466 millones de años

“Se me ocurrió la idea cuando leí un artículo de divulgación científica sobre que Fobos y Deimos, las lunas que rodean Marte, se habían formado a partir de restos de un anillo alrededor de Marte”, dijo Tomkins, cuyo estudio se publicó en Earth and Planetary Science Letters. “Eso me hizo pensar cómo se vería, en el registro geológico, si la Tierra también hubiera tenido un anillo en el pasado”.

Tomkins y su equipo trazaron un mapa de los lugares de la Tierra en los que se habrían situado 21 cráteres del Ordovícico en aquella época. Si los restos hubieran procedido del cinturón de asteroides, los cráteres deberían haberse distribuido por todo el planeta. Pero los cráteres estaban agrupados alrededor del Ecuador, lo que sugiere que fueron hechos por meteoritos que cayeron de un anillo ecuatorial.

“Eso es lo que los delató”, dijo Tomkins. “Todos están bastante cerca del ecuador, y es muy difícil que eso ocurra por procesos normales de craterización por impacto”.