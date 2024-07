Afelio, cuando la Tierra alcanza su mayor distancia del Sol

El afelio de la Tierra se debe a que su órbita no es circular, sino elíptica . Según Kirby Runyon, geólogo del Instituto de Ciencias Planetarias, todos los planetas del sistema solar viajan en círculos alargados alrededor del Sol, en vez de perfectos. Y lo más probable es que lo mismo ocurra con los mundos alrededor de otras estrellas .

Desde nuestra superficie, 5 millones de kilómetros pueden parecer mucho, pero no lo son tanto a escala astronómica. El tamaño del Sol en el cielo parece un 4 por ciento menor en el afelio que en el perihelio, un efecto demasiado pequeño para notarlo sin instrumentos precisos, según Wasserman.

En cambio, nuestro planeta solo tiene una excentricidad de 0,017. “ La órbita de la Tierra es bastante circular ”, afirma Larry Wasserman, astrónomo del Observatorio Lowell de Flagstaff, Arizona. “ Si la dibujaras en un papel a escala, probablemente no te darías cuenta de que está ligeramente achatada” .

¿EL AFELIO AFECTA LAS TEMPERATURAS DE LA TIERRA?

Una idea errónea muy extendida es que la variación de la distancia de la Tierra al Sol es lo que origina las estaciones. Sin embargo, tiene un pequeño impacto: en el afelio recibimos un 7 por ciento menos de luz solar que en el perihelio, lo que genera veranos e inviernos un poco más suaves en el hemisferio norte.

Pero este efecto se ve compensado por la inclinación del eje de la Tierra, lo que significa que en distintos puntos de su órbita los hemisferios se inclinan hacia el Sol o se alejan de él.

En el afelio, que se produce pocas semanas después del solsticio, la mitad norte del planeta se inclina hacia el Sol, lo que origina los días más largos y calurosos del verano, aunque la Tierra se encuentre más lejos.

Y en el perihelio de enero, el hemisferio norte se inclina hacia el sol, lo que hace que los días sean más cortos y las temperaturas más frías.

En el hemisferio sur, este impacto se invierte. Como el hemisferio se aleja del Sol cuando la Tierra está en el afelio, los inviernos meridionales son un poco más fríos de lo que serían si nuestra órbita fuera perfectamente circular. Cuando el planeta se acerca al perihelio, en enero, el hemisferio se inclina hacia el Sol, por lo que los veranos meridionales son ligeramente más cálidos.

Para los planetas con excentricidades más exageradas, el cambio de distancia puede tener un mayor impacto. Por ejemplo, en Marte la luz solar puede variar hasta un 31 por ciento a lo largo de su órbita.

Es una coincidencia que la Tierra alcance el afelio cerca del momento en que su inclinación hacia el Sol es mayor. Y esto cambiará con el tiempo, a medida que otros planetas del sistema solar influyan gravitacionalmente sobre la órbita de la Tierra en el futuro. En la actualidad, su excentricidad está disminuyendo, lo que significa que su trayectoria alrededor del Sol es cada vez más circular.

¿QUÉ PASARÍA SI NO HUBIERA AFELIO?

Si nuestra órbita planetaria fuera un círculo perfecto, la duración de las estaciones sería exactamente la misma (ahora mismo, la primavera y el verano son unos días más largos que el otoño y el invierno en el hemisferio norte), pero no cambiaría mucho más. “Si, de alguna manera, chasqueáramos los dedos y la órbita de la Tierra se volviera más circular, probablemente todo iría bien”, afirma Runyon.

Pero si algo hiciera que la órbita de la Tierra se volviera más excéntrica, las consecuencias podrían ser catastróficas. En el hemisferio sur, las estaciones se volverían demasiado extremas: los veranos serían insoportablemente calurosos y los inviernos intolerablemente fríos. Esto podría provocar malas cosechas y heladas.

“Si la cosa se pusiera realmente fea”, dijo Runyon, “no sería posible una civilización avanzada”.

Por ahora, demos gracias a que nuestro planeta está en un buen lugar.

Katrina Miller es periodista científica en el Times. Hace poco se doctoró en física de partículas por la Universidad de Chicago. c. 2024 The New York Times Company.

Por Katrina Miller, The New York Times.