Los mayas usaban los embalses para mantener el agua limpia, científicos creen este método podría resolver la actual crisis hídrica

Illinois- Actualmente, los científicos piensan que estas antiguas construcciones, con el que los mayas lograban garantizar que miles de personas en las ciudades tuvieran acceso al agua potable, podrían servir para desarrollar sistemas sostenibles referentes a la gestión de los recursos hídricos.

Lisa Lucero, antropóloga de la Universidad de Illinois Urbana-Champaign, explicó a la Agencia EFE que “la mayoría de las grandes ciudades mayas de las tierras bajas del sur se levantaron en zonas sin agua superficial y con grandes extensiones agrícolas, pero lo compensaron construyendo sistemas de embalses que empezaron siendo pequeños y fueron creciendo en tamaño y complejidad”.

Siendo así que tanto Lucero como su equipo estudiaron algunas de estas construcciones y las conclusiones a las que llegaron fueron publicadas en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (Pnas).

Para investigar el uso y funcionamiento de los embalses, canales, presas y esclusas que fueron construidos por los mayas, el equipo de científicos llevó a cabo una combinación de pruebas haciendo excavaciones arqueológicas (entre ellas la ciudad de Tikal), lugar en don hay sedimentos y registros iconográficos y jeroglíficos.