Pronostican los científicos que la mayor crisis mundial de los corales ocurrirá en unas semanas

Para determinar un episodio de blanqueamiento global, la NOAA y el grupo de socios mundiales, la Iniciativa Internacional de Arrecifes de Coral, utilizan una combinación de temperaturas de la superficie del mar y pruebas procedentes de los arrecifes . Según sus criterios, l as tres cuencas oceánicas que albergan arrecifes de coral, la del Pacífico, la del Índico y la del Atlántico, deben experimentar un blanqueamiento en un plazo de 365 días, y al menos el 12 por ciento de los arrecifes de cada cuenca deben estar sometidos a temperaturas que provoquen el blanqueamiento .

“ A veces me deprimo, porque mi sensación es: ‘Dios mío, esto está ocurriendo’ ”, afirmó Ove Hoegh-Guldberg, profesor de estudios marinos de la Universidad de Queensland que publicó las primeras predicciones sobre lo catastrófico que sería el calentamiento global para los arrecifes de coral.

Los científicos siguen aprendiendo sobre la capacidad de los corales para adaptarse al cambio climático. Se están realizando esfuerzos para criar corales que toleren temperaturas más altas. En algunos lugares, como Australia y Japón, los corales parecen estar migrando hacia los polos, empezando a ocupar nuevos lugares. Pero los científicos afirman que diversos factores, como la cantidad de luz que penetra en el agua y la topografía del fondo marino, hacen que esa migración sea limitada o improbable en gran parte del mundo. Además, está el problema de la acidificación de los océanos: a medida que el agua del mar absorbe dióxido de carbono de la atmósfera, se vuelve más ácida, lo que dificulta la formación y el mantenimiento de los arrecifes de coral.

Hoegh-Guldberg, que ha estudiado el impacto del cambio climático en los arrecifes de coral durante más de tres décadas, fue autora de un informe de 2018 del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático que concluyó que el mundo perdería la gran mayoría de sus arrecifes de coral con un calentamiento de 1,5 grados centígrados, y prácticamente todos con 2 grados. Los compromisos actuales de las naciones sitúan a la Tierra en la senda de los 2,5 grados para 2100. Aun así, no pierde la esperanza.

“Creo que resolveremos el problema si nos levantamos y luchamos por resolverlo”, afirmó Hoegh-Guldberg. “Si seguimos hablando de la boca para afuera, pero no nos ponemos a buscar soluciones, nos estaremos engañando a nosotros mismos”.

Catrin Einhorn cubre biodiversidad, clima y medioambiente para el Times. c. 2024 The New York Times Company.

