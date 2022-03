Con el doble partido de los viernes de la MLB de béisbol, Apple pone su primer pie en el deporte

Aunque no se han dado datos económicos oficiales sobre el valor de ese paquete de partidos, su valor podría ser de unos 85 millones de dólares al año , según estimaciones de la revista estadounidense ‘Forbes’. Podría no ser el único movimiento de la compañía de la manzana en el sector , ya que otros medios la posicionan como interesada en retransmitir los partidos de los domingos de la NFL de fútbol americano (‘NFL Sunday Ticket’), un contrato para el que tendría que desembolsar más de mil millones de dólares , según ‘ Front Office Sports ’.

¿Seguirá Apple ese camino? Por el momento la empresa de Tim Cook ha anunciado una serie documental sobre los New England Patriots de fútbol americano, que se titulará “The Dynasty” (“La dinastía”) y un documental sobre la estrella de Los Ángeles Lakers de baloncesto Magic Johnson, con el título “They Call Me Magic” (“Me llaman Magic”).

Además, uno de los últimos éxitos de Apple TV+ es “Ted Lasso”, una serie sobre un entrenador de fútbol americano que es contratado por un equipo inglés de fútbol europeo pese a no tener ninguna experiencia en este deporte. Está por ver si la compañía de la manzana mordida toma ese dato como pista y decide entrar en el fútbol en su reciente apuesta por la retransmisión deportiva.