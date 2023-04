$!Evita que tus vecinos usen tu WiFi con estos consejos

Vas a ver que tienes diferentes alternativas para que no vean tu conexión Wi-Fi o, al menos, hacer que sea más complicado que esté visible.

Tal vez no quieras que tus vecinos vean tu red Wi-Fi. Quieres mejorar la seguridad y evitar que se conecten o simplemente que no sepan que tienes Internet. ¿Puedes hacer algo?

Por ejemplo, en el router de Movistar aparece la opción en la primera pantalla dentro de la configuración. Solo tienes que pulsar en desactivar la red inalámbrica.

Pero también podrías simplemente ocultar el nombre de la red. De esta forma, el Wi-Fi estará habilitado, pero otros no podrán verlo.

Al menos no podrán verlo utilizando métodos tradicionales, como es simplemente buscar redes. No es una medida de seguridad muy efectiva, pero sí para ocultar la red a usuarios que no tengan grandes conocimientos.

No pongas el router cerca de las ventanas

En este caso estamos ante una opción que tiene mucho que ver con la ubicación que le des al router. Lo que vamos a buscar es que la señal no llegue o sea lo más débil posible fuera de nuestra vivienda. Por ejemplo, evita ponerlo cerca de las ventanas, ya que eso va a hacer que la señal llegue más lejos fuera.

Si quieres evitar que llegue a tus vecinos, puedes ponerlo en una zona lo más alejada posible de la calle o de la vivienda donde no quieres que llegue la señal. Puedes aprovechar, por ejemplo, una habitación que tenga paredes gruesas para debilitar la señal.

Baja la potencia del Wi-Fi

Pero esto que acabamos de mencionar lo puedes incluso ajustar en el propio router. Vas a poder configurar la potencia de la señal. Si por ejemplo te conectas al Wi-Fi desde la misma habitación donde está el router, tal vez por seguridad quieras evitar que la señal llegue más lejos, a otras viviendas cercanas.

Lo que haces es entrar en los ajustes del router y configurar la potencia. Si la pones muy baja, la señal va a tener un alcance limitado. Evitarás que llegue más allá de unos cuantos metros.

Utiliza dispositivos PLC sin Wi-Fi

Pero no solo puedes ocultar y limitar la red Wi-Fi del router, sino también de otros dispositivos que utilices.

Por ejemplo, puedes usar dispositivos PLC para conectarte desde otros lugares, pero elegir un modelo que no tenga Wi-Fi. Así evitarás que haya otra red disponible y que pueda llegar a otras personas.

Lo que vas a hacer en este caso es conectar otros aparatos por cable de red. Por ejemplo, una televisión a esos PLC, un ordenador por puerto Ethernet, etc.

En definitiva, como ves, hay varias opciones para evitar que el Wi-Fi llegue a tus vecinos. Puedes ocultar la red inalámbrica, limitar la señal o usar alguna de las alternativas que hemos explicado.

Con información de redeszone.net