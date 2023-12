¿Facebook e Instagram podrían desaparecer?... tras la llegada de ChatGPT, Meta quedaría obsoleto

El científico y jefe en el desarrollo de la IA de Meta, Yann LeCun, le expresó a Mark Zuckerberg, CEO de este conglomerado que abarca Facebook, Instagram y a WhatsApp, los riesgos de quedarse atrás en la carrera de la inteligencia artificial frente al popular modelo ChatGPT de OpenAI.

Esto ocurrió en la sede de la gigante tecnológica en Menlo Park, California, justamente seis semanas después de que la compañía liderada por Sam Altman presentó su chatbot al mundo, cuando LeCun se sinceró con Zuckerberg, mientras se aprestaban a almorzar.

La noticia fue revelada por The New York Times, que citó una fuente de primera mano, y que aseguró que el científico de Meta expresó su preocupación de que Facebook e Instagram pudieran quedar obsoletos si no comenzaban a actualizarse en avances relacionados con Inteligencia Artificial.

Al principio, Zuckerberg se habría mostrado disgustado por los comentarios, pero posteriormente reconoció que LeCun podía tener razón.

ZUCKERBERG TOMÓ ACCIÓN TRAS ADVERTENCIAS

Tras compartir inquietudes sobre quedarse rezagados debido al auge de ChatGPT, Zuckerberg tomó la decisión de priorizar el desarrollo y la implementación de su propio modelo de IA, a pesar de las objeciones legales y políticas internas por temas de seguridad.

De hecho, en febrero, Meta lanzó LLaMA, un modelo de código abierto, aunque posteriormente experimentó repercusiones por la filtración del código en la plataforma 4chan.

Este suceso provocó alarmas de seguridad y críticas de los senadores Josh Hawley y Richard Blumenthal.

Meta sigue apostando por el desarrollo de nuevos avances en el sector de IA con el lanzamiento de Llama 2 y nuevos proyectos como las gafas inteligentes Ray-Ban Meta y diversas herramientas de chatbot representando a celebridades.

La competencia no espera, y gigantes como Google y Microsoft también han entrado en la contienda con sus propios asistentes de IA, aunque con resultados variados, como demuestra el lanzamiento del chatbot Bard y las actualizaciones del motor de búsqueda Bing.

¿QUIÉN ES YANN LECUN, EL GURÚ DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL DE META?

Pero ¿Quién es LeCun, el gurú de la IA en Meta? La respuesta corta es que un experto reputado con un perfil tanto en el ruedo académico con empresarial que convenció a Zuckerberg cuando, en 2013, decidió convertir a Facebook en un referente del campo y reclutar a cientos de investigadores de IA.

La larga es algo más compleja.

El currículo completo de LeCun requeriría varias páginas, entre títulos y distinciones. Además de su responsabilidad en Meta es profesor a tiempo parcial en la Universidad de Nueva York, miembro de la Academia Nacional de Ingeniería de EU y Premio ACM AM Turing, un galardón de primer nivel que recibió por sus “avances conceptuales y de ingeniería, que han hecho de las redes neuronales profundas un componente crítico de la computación”. Entre un largo etcétera.

Su nombre no siempre ha estado ligado a éxitos. Hace no mucho dejaba entrever su malestar tras el mal despegue de Galactica, una IA basada en Large Language Model (LLM) que Meta presentó en noviembre y básicamente aspira a convertirse en un referente académico. “Puede emplearlo para explorar literatura, hacer preguntas científicas, escribir código científico y mucho”, destacaban sus responsables. Para entrenarla, sus creadores utilizaron más de 48 millones de referencias, como artículos y publicaciones especializadas.

La herramienta prometía, pero su estreno no fue exactamente como se había imaginado el equipo de LeCun. Meta lanzó una demo el 15 de noviembre. Un par de días después decidía sin embargo echar el freno ante las críticas de expertos que alertaban de resultados sesgados cuando no directamente erróneos.

“Creo que es peligroso”, llegó a señalar Michael Black, del Instituto Max Planck para Sistemas Inteligentes en Alemania. El 17 de noviembre LeCun confirmaba que Galactica daba un paso atrás para pasarse al off line. “Ya no es posible divertirse haciendo un mal uso casual. ¿Contento?”, tecleaba en su cuenta de Twitter.

El nombre de LeCun también ha ganado visibilidad por sus opiniones sobre la competencia. En enero, durante una entrevista con ZDNet, aseguraba que, desde su punto de vista y “en términos de técnicas subyacentes”, ChatGPT, de OpenAI, “no es particularmente innovador”. “No es nada revolucionario, aunque así lo perciba el público. Es solo que está bien armado, está muy bien hecho”.

No era la primera vez que dejaba un mensaje similar. Hace unas semanas explicaba también en Twitter cómo empresas asentadas, como la propia Meta, tienen más que perder con las demos de sus IA que otras startups que empiezan en el sector.

“Al lanzar demostraciones públicas que, por impresionantes y útiles que resulten, tienen fallas importantes, las empresas consolidadas tienen menos que ganar y más que perder que las nuevas, hambrientas de efectivo. Si Google y Meta no han lanzado cosas similares a ChatGPT, no es porque no puedan hacerlo. Es porque no lo harán”, reflexionaba el veterano investigador.