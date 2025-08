Se puede decir... Que cualquier viaje sale ‘caro’

Para no ir tan lejos, una dejada en taxi, dentro de cualquier ciudad sale caro, ya no es como antaño: dos pesos la dejada, ahora imagínese un viaje al viejo Continente, o una estancia en la Madre Patria, lugares que sólo pueden pagar los millonetas, o en su defecto los políticos, cuyos sueldos son para pagar las propinas, y las cuentas de alimentos y hoteles de cinco estrellas, que cobran en dólares o euros, de dónde sale para esos exagerados lujos, ése es el problema, no que viajen, en pocas letras, nos están “viendo” la cara.