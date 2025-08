Así enfrenta Claudia Sheinbaum un escándalo de corrupción en su partido y las presiones de EU

El caso podría demostrar una ruptura entre Sheinbaum y su mentor, López Obrador. Durante su sexenio, la violencia se disparó en todo México y los cárteles ampliaron su territorio mientras él aplicaba una estrategia de “abrazos, no balazos”, que centró en menor medida la confrontación gubernamental en los grupos criminales y más en el gasto social.

Con Sheinbaum, los homicidios han empezado a descender, lo que le ha valido los elogios de la opinión pública y de muchos expertos.

“México no es un narco-Estado, como se pretende interpretar en Estados Unidos. México no es un estado fallido, Mexico tiene partes fallidas, pero también a millones de personas que están intentando arreglarlo”, dijo Viridiana Ríos, analista política. “Creer que todos los políticos están en la cama con el narco no solo es un disservice al gobierno de México y a todos aquellos que luchan todos los días contra narcotraficantes, pero también es una fantasía y una forma muy simplista de ver la realidad”.

Hasta ahora, Sheinbaum ha eludido responder a preguntas concretas sobre lo que López Hernández podría haber sabido. Morena le declaró su apoyo a López Hernández el mes pasado, aunque las investigaciones sobre sus excolaboradores siguen abiertas.

Según Ríos, el escándalo pone de manifiesto la creciente división ideológica dentro del partido porque algunas figuras piden que se le exijan responsabilidades.

Cuando el partido respaldó a López Hernández el mes pasado, un dirigente de Morena pronunció un apasionado discurso sobre cómo “no somos iguales”, reivindicando la superioridad moral en materia de corrupción en comparación con los demás partidos de México.

Pero los críticos dicen que el caso de López Hernández puede demostrar que Morena no es tan diferente, en algunos aspectos.

“Todo el ethos de Morena es: somos diferentes, no somos iguales a los demás, somos mejores”, dijo en una entrevista Juan Pablo Spinetto, columnista de Bloomberg Opinion.

“Pero Morena lleva tiempo en el poder y dominan todos los niveles de gobierno”, añadió. “Y cuando hay irregularidades en los altos niveles de gobierno y se ignoran, no puedes seguir diciendo: ‘Pero somos diferentes’”. c. 2025 The New York Times Company.

Por Maria Abi-Habib y Paulina Villegas, The New York Times.