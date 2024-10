Los videojuegos más esperados para el 2025; fechas de estreno y plataformas disponibles

Monster Hunter Wilds

Fecha de estreno: 28 de febrero de 2025

Plataformas: PlayStation 5, Xbox Series X/S y Windows

Death Stranding 2

Fecha de estreno: 2025 (sin fecha oficial)

Plataformas: PlayStation 5

Clair Obscur: Expedition 33

Fecha de estreno: 2025 (sin fecha oficial)

Plataformas: PlayStation 5, Xbox Series X/S y Windows

Little Nightmares III

Fecha de estreno: 2025 (sin fecha oficial)

Plataformas: PlayStation 4 y 5, Nintendo Switch, Xbox Series X/S y One y Windows

Vampire The Masquerade Bloodlines 2

Fecha de estreno: 2025 (sin fecha oficial)

Plataformas: PlayStation 4 y 5, Xbox Series X/S y One y Windows

The First Berserk: Khazan

Fecha de estreno: 2025 (sin fecha oficial)

Plataformas: PlayStation 4 y 5, Xbox Series X/S y One y Windows

Doom: The Drak Ages

Fecha de estreno: 2025 (sin fecha oficial)

Plataformas: PlayStation 5, Xbox Series X/S y Windows

Kingdom Come: Deliverance II

Fecha de estreno: 11 de febrero de 2025

Plataformas: PlayStation 5, Xbox Series X/S y Windows

Suikoden I & Ii HD Remaster Gate Rune & Dunan Unification Wars

Fecha de estreno: 6 de marzo de 2025

Plataformas: PlayStation 4 y 5, Nintendo Switch, Xbox Series X/S y One y Windows

Kingdom Marvel 1943: Rise of Hydra

Fecha de estreno: 2025 (sin fecha oficial)

Plataformas: PlayStation 5, Xbox Series X/S y Windows

South of Midnight

Fecha de estreno: 2025 (sin fecha oficial)

Plataformas: Xbox Series X/S y Windows

Civilization VII

Fecha de estreno: 6 de febrero de 2025

Plataformas: Mac OS, Windows y GNU/Linux

Mafia: The Old Country

Fecha de estreno: 2025 (sin fecha oficial)

Plataformas: PlayStation 5, Xbox Series X/S y Windows

Mafia: 2XKO

Fecha de estreno: 2025 (sin fecha oficial)

Plataformas: PlayStation 5, Xbox Series X/S y Windows

Inazuma Eleven: Heroes’ Victory Road

Fecha de estreno: junio de 2025

Plataformas: PlayStation 4 y 5, Nintendo Switch, Windows y IOS

Professor Layton and the New World of Steam

Fecha de estreno: 2025 (sin fecha oficial)

Plataformas: Nintendo Switch

Assetto Corsa EVO

Fecha de estreno: 16 de enero de 2025

Plataformas: Windows

The hundred line last defense academy

Fecha de estreno: 2025 (sin fecha oficial)

Plataformas: Windows y Nintendo Switch

Mafia: The Alters

Fecha de estreno: 2025 (sin fecha oficial)

Plataformas: PlayStation 5, Xbox Series X/S y Windows

Atelier Yumia the Alchemist of Memories & the Envisioned Land

Fecha de estreno: 21 de marzo de 2025

Plataformas: PlayStation 4 y 5, Nintendo Switch, Xbox Series X/S y One y Windows

Lost Records: Bloom & Rage

Fecha de estreno: 18 de febrero de 2025

Plataformas: PlayStation 5, Xbox Series X/S y Windows

Two Point Museum

Fecha de estreno: 18 de febrero de 2025

Plataformas: PlayStation 5, Xbox Series X/S, Windows, Mac OS y GNU/Linux

Fatal Fury: City of the Wolves

Fecha de estreno: 21 de abril de 2025

Plataformas: PlayStation 4 y 5, Xbox Series X/S y Windows

Anno 117: Pax Romana

Fecha de estreno: 2025 (sin fecha oficial)

Plataformas: PlayStation 5, Xbox Series X/S y Windows

Shantae Advance: Risky Revolution

Fecha de estreno: enero de 2025

Plataformas: PlayStation 4 y 5, Nintendo Switch, Windows y Game Boy Advance

Atomfall

Fecha de estreno: marzo de 2025



Plataformas: PlayStation 4 y 5, Xbox One y X/S y Windows

Capcom Fighting Collection 2

Fecha de estreno: 2025 (sin fecha oficial)

Plataformas: Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One y Windows