¡No autorizo! Genera histeria colectiva Elon Musk en Twitter, su nueva adquisición

Aunque uno de los principales “temores” tras la compra del magnate, era que se le diera un espacio participativo a trolls de internet, bullies y acosadores, ahora también preocupa el uso de información personal que, según usuarios, podría causar un alto impacto.

Entre polémicas cadenas e hilos donde se esparció información pertinente al caso, usuarios de Twitter compartieron un mensaje que se volvió viral en la plataforma, principalmente las frases “NO AUTORIZO” y “MENSAJES ELIMINADOS”.

“NO AUTORIZO: NO AUTORIZO NI DOY PERMISO PARA QUE ELON MUSK USE MIS IMAGENES, INFORMACIÓN, MENSAJES, FOTOS, MENSAJES ELIMINADOS, ARCHIVOS Y ETC. NO AUTORIZO”, mencionando al magnate y a la compañía en el tuit.

Esto, ya que temen y la política de privacidad de la empresa llegue a cambiar con el arrivo de Musk a la jefatura y, con esta declaración que, según expertos poco ayuda, planean postular su inconformidad con los posibles cambios que llegue a realizar el empresario.

