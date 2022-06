$!Permitirá iOS16 reportar spam de mensajes de texto en equipos Apple

CIUDAD DE MÉXICO.- Si eres un usuario de iOS, probablemente estés acostumbrado a tocar “Reportar basura” cada vez que recibes un iMessage no deseado, que envía la información directamente a Apple.

DENUNCIA DE MENSAJES

El sitio especializado MacRumors, informó que los mensajes SMS no deseados pronto se incluirán en la función de informes en iOS 16 beta 2, que se lanzó recientemente para desarrolladores y se lanzará al público en julio.

Apple sólo está implementando la función para ciertos operadores, pero no ha especificado cuáles.

TE PUEDE INTERESAR

Dejará la app de Nintendo Switch Online de ser compatible con dispositivos iOS

Los usuarios que marquen los mensajes SMS como basura enviarán el número y el contenido del texto tanto a Apple como al operador de su teléfono o dispositivo.

Informar mensajes de texto no deseados a un operador de telefonía normalmente requiere reenviar el mensaje completo a un número de cuatro dígitos (que la mayoría de la gente probablemente tenga que buscar), por lo que incluir esta función en la próxima actualización de iOS les ahorrará un paso a los usuarios.

Informar un mensaje como basura no bloquea el número, por lo que los usuarios aún tendrán que hacerlo manualmente.

MENSAJES DE TEXTO SOSPECHOSOS

Si has notado un aumento en los mensajes de texto sospechosos que ofrecen tarjetas de regalo gratuitas o alertas de entrega de paquetes que no ordenó, no se está imaginando nada.