Pierde TikTok amparo contra INAI por uso de datos personales

Para la plataforma de vídeos cortos TikTok, un juez federal le negó un amparo el cual buscaba frenar el procedimiento de sanción iniciado en su contra por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), ante los posibles incumplimientos a la ley en materia de datos personales.

El documento fue tramitado en junio de 2021, cuando la empresa dueña de la aplicación reclamó una resolución emitida por el INAI en sesión del 27 de abril de 2022, donde se ordena iniciar con el proceso de verificación a TikTok.

El juez octavo de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México, Martín Adolfo Santos Pérez, dictó la sentencia de amparo en agosto de 2022, considerando que el INAI únicamente instruyó el inicio de una investigación contra la plataforma para verificar si vulnera o no los datos personales de los usuarios mexicanos, por lo que este procedimiento por sí mismo no implica una afectación directa a la empresa, al no tratarse de una sanción.

“Dicho acto, conforma el proceso de llevar a cabo la etapa de investigación, no afecta su esfera jurídica, en virtud de que las mismas constituyen gestiones efectuadas entre autoridades con el único objeto de recabar información y pruebas en relación con las probables infracciones cometidas respecto de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares”, declaró el juzgador.

De acuerdo con Santos Pérez, “con la resolución que se decrete en el procedimiento de imposición de sanciones a que se refieren los artículos 61 a 64 de Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares”.

También en caso de que el instituto decida iniciar un procedimiento de imposición de sanciones en contra de TikTok, a lo que la empresa tendrá la oportunidad de ofrecer pruebas, alegatos y refutar las supuestas irregularidades que se encuentren en la investigación.

Dicho procedimiento de verificación ordenado por INAI en abril de 2021 forma parte de los procesos que se realiza de manera oficiosa, es decir, no derivó de una denuncia.

La sentencia fue notificada en noviembre de 2021, aunque TikTok ya presentó recursos de revisión, admitido a trámite en marzo por el Décimo Octavo Tribunal Colegiado en materia Administrativa de la CDMX con el número 36/2022, con el fin de analizar si la resolución fue apegada a Derecho o no.

Pero la plataforma no cuenta con ninguna medida que impida al INAI investigar si cumplió o no con la ley vigente en la protección de los datos personales en México

(Con información de Proceso)