Twitter suspende cuentas de periodistas que informaban sobre Elon Musk

La red social Twitter suspendió cuentas de periodistas de diversos medios como CNN, The New York Times, The Washington Post.

El común de los periodistas era que habían compartido información sobre el magnate dueño de la red social del pajarito azul, Elon Musk.

TE PUEDE INTERESAR: Twitter lanza nuevamente su servicio premium, tras fracasar en su primer intento

“Se aplican las mismas reglas de doxxing a los ‘periodistas’ que a todos los demás”, dijo Musk, una referencia a las reglas de Twitter que prohíben compartir información personal o doxxing.