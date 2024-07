5 apps esenciales para organizar tu vida escolar

Google: Task y Keep

Google ofrece una variedad de herramientas, ¿la ventaja? ¡Es muy sencillo interconectarlas! Si ya utilizas Calendar en tu día a día, considera sumar Task. Tus tareas se sincronizarán en tu calendario y te mandarán alarmas. Mientras que con Keep podrás reunir tus notas a través de un sistema de post-its con etiquetas, imágenes o dibujos.

Forest

¿Te cuesta trabajo concentrarte o no encuentras la motivación? Esta app le da un giro al método pomodoro. Cada vez que definas un tiempo de concentración, un árbol crecerá; si fallas, se marchitará. Al final, puedes ver el bosque que creaste. Además, podrás ayudar a plantar árboles reales con monedas que obtengas de la aplicación, en colaboración con “Trees for the future”.