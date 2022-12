Amazon quiere monitorear tu sueño, ¿se necesita?

¿Hay alguna tecnología más irónica que la del seguimiento del sueño? Las empresas de tecnología afirman que sus dispositivos portátiles y aplicaciones que estudian tu cuerpo mientras duermes pueden ayudarte a descansar mejor por la noche. Pero muchos expertos en sueño y las propias empresas afirman que la tecnología en sí misma tiene la culpa de que no duermas bien.

Nuestros teléfonos inteligentes brillantemente luminosos y las aplicaciones de redes sociales crean distracciones que pueden mantenernos despiertos y contribuir a la falta de sueño. Es por eso que uno de los consejos más comunes que leerás sobre cómo dormir mejor, incluso en las aplicaciones de monitoreo del sueño, es dejar de usar tecnología unas horas antes de acostarte.

Entonces, ¿por qué estamos añadiendo más tecnología a nuestra rutina de sueño?

UN DESPERTADOR TECNOLÓGICO, ¿NECESARIO?

El intento más reciente de solucionar el problema del sueño viene de Amazon. La semana pasada, la compañía comenzó a vender el Halo Rise, un reloj despertador en forma de anillo con un rastreador de sueño incorporado que cuesta 140 dólares. Utiliza sensores de movimiento para estudiar tus patrones de respiración y movimiento y evaluar tu sueño. Para despertarte, el dispositivo incluye una luz que se puede programar para que incremente su brillo de manera gradual.

Con la esperanza de resolver mis propios problemas de sueño, he estado probando la tecnología de seguimiento del sueño durante varios años, incluidos los productos fabricados por Fitbit y Oura, así como las aplicaciones disponibles para Apple Watch. En repetidas ocasiones, me he sentido decepcionado porque los datos recopilados por los dispositivos simplemente confirmaron que tuve un descanso deficiente y, en ocasiones, me hicieron sentir aún más ansiedad por eso.

Aun así, tuve la curiosidad de dormir junto al Halo Rise durante algunas noches para ver qué ofrecía. Una vez más, terminé decepcionado: me proporcionó datos con precisión cuestionable y aunque me gustó ser despertado por la luz amarilla, se puede lograr ese mismo resultado con una bombilla enchufada a un temporizador. Además, los beneficios no fueron lo suficientemente sólidos como para justificar darle aún más datos personales a Amazon.

La información más útil derivada de todo el auge sobre la tecnología del sueño no es el monitoreo en sí. Es la guía práctica que se encuentra dentro de las aplicaciones de seguimiento del sueño sobre cómo descansar mejor por la noche. Les compartiré estos consejos más adelante.

Para comenzar, el Halo Rise se conecta a un tomacorriente de pared y su aplicación para teléfono inteligente te guía para conectarlo a internet. A partir de ahí, debes colocar el rastreador en tu mesita de noche y orientar su cara hacia la parte superior de tu cuerpo cuando duermes.

Cuando te despiertas en la mañana, la aplicación te muestra un gráfico que ilustra las etapas de tu sueño, incluido el sueño ligero, el sueño profundo y la fase REM (sigla en inglés de “movimientos oculares rápidos”). Luego, genera una calificación, como “pobre” o “excelente”.

Fue en este apartado en el que me volví escéptico. Durante cuatro sesiones de sueño, durante las cuales sentí que no dormí particularmente bien, la aplicación del Halo calificó mi sueño como “bueno”. En cada una de esas noches, mi labrador, un perro mayor con necesidades especiales, me despertó a horas inusuales para que lo sacara a hacer sus necesidades.

ESCEPTICISMO

El lunes por la noche fue especialmente problemático. Me fui a dormir a las 10:30 de la noche y no paré de dar vueltas y de mirar de vez en cuando el reloj durante al menos tres horas antes de finalmente quedarme dormido. La alarma se activó a las 6 de la mañana. La aplicación del Halo reportó que había dormido seis horas y 37 minutos y consideró esto “bueno”.

Compartí mis resultados con Amazon y pregunté cómo la empresa podía garantizar la precisión del Halo Rise. Michael Miyamoto, director médico de Amazon, afirmó que la compañía había realizado estudios internos en los que los resultados de sus algoritmos fueron comparados con datos medidos con polisomnografía, el estándar de referencia del monitoreo del sueño que implica conectar sensores en el rostro y cuello de una persona para medir los movimientos oculares y la actividad cerebral.

Miyamoto afirmó que Amazon encontró que los resultados del Halo Rise eran precisos, pero que la compañía todavía no ha trabajado con un tercero para validar la precisión del producto, aunque tiene planeado hacerlo.

Otros rastreadores de sueño para consumidores se usan en el cuerpo o se meten debajo del colchón, y las investigaciones sobre su precisión han comenzado a aparecer. En marzo, un estudio publicado en Nature and Science of Sleep comparó el rendimiento de cuatro rastreadores de sueño comerciales, incluido un brazalete Fitbit y un anillo Oura, con equipos científicos que son estándar de referencia. El estudio reveló que los dispositivos comerciales fueron más precisos para detectar cuando las personas estaban dormidas que cuando estaban despiertas y concluyó que no eran ideales para monitorear las diferentes etapas del sueño.

Dejando a un lado los trucos publicitarios y la precisión cuestionable, la tecnología del sueño no es del todo mala. Ha creado conciencia en el ciudadano común sobre el impacto del sueño en su salud. Los productos también han ayudado a algunas personas a descubrir que tienen trastornos, como apnea del sueño, para que puedan buscar tratamiento médico.

Para todos los demás, he descubierto que el mejor aspecto de la tecnología de seguimiento del sueño son los consejos que ofrecen sus aplicaciones para ayudarte a entrenar a tu cuerpo y mente para obtener un mejor descanso por las noches. Es un régimen de todo el día que va más o menos así:

—Por la mañana y a lo largo del día, recibe la mayor cantidad de luz posible. Sal a almorzar o haz ejercicio para recibir luz solar.

—Mantén horarios consistentes para comer. Lo más importante es evitar la cafeína por la tarde y cenar al menos tres horas antes de acostarte.

—A medida que te vayas relajando en la noche, minimiza tu exposición a la luz. Eso implica bajar la intensidad de las luces de la casa y evitar pasar tiempo frente a pantallas cuando te estés preparando para ir a dormir.

Ninguno de estos pasos requiere comprar una pieza de tecnología. c.2022 The New York Times Company