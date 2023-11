Bebés en primera clase: ¿de qué lado del pasillo estás?

Por: Danielle Braff

Nurhachi Che, consultora informática de 37 años de Cherry Hill, Nueva Jersey, deseaba pasar dos horas de trabajo ininterrumpido en su vuelo en primera clase de Filadelfia a Kentucky en febrero. Preparada para conquistar todas sus tareas laborales, desempaquetó con cuidado su computadora portátil, sus AirPods y sus auriculares con cancelación de ruido. En ese momento, una madre y su bebé se sentaron en el asiento de primera clase contiguo al de Che, y ella tuvo la certeza de que su vuelo sin interrupciones estaba condenado al fracaso.

Incluso después de colocarse los audífonos y luego unos auriculares con cancelación de ruido encima, Che dijo que era incapaz de bloquear el sonido de los llantos del bebé. Cuando, una hora antes de aterrizar, la madre y su bebé por fin se durmieron, este último empezó a deslizarse hacia el regazo de Che.

“No soy despiadada y nunca desearía el mal a un niño, pero, francamente, no es mi trabajo vigilar a un bebé dormido”, comentó Che, que no tiene hijos por elección propia. “Ni hace falta decir que, entre los gritos y luego haciendo de niñera durante la última hora, no conseguí hacer casi nada de trabajo, y acabé haciéndolo hasta altas horas de la noche para ponerme al día tras un largo día de viaje”.