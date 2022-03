121 millones de los embarazos son involuntarios en el mundo, según la ONU

El Fondo de Población de la ONU detalla que las principales causas de este problema son la falta de educación y atención sexual y reproductiva, opciones anticonceptivas que no se adaptan bien a las necesidades de muchas mujeres, estigmas presentes en muchas sociedades, violencia sexual y pobreza , entre otros.

De estos embarazos que no fueron buscados o planeados, más de un 60 por ciento terminan en abortos y que, en muchas de las veces no se realizan de forma segura por lo que suponen entre un 5 y un 13 por ciento del total de las muertes maternas, señala el informe.

En opinión del UNFPA el problema de la desigualdad de género, también es causa y a la vez consecuencia de los embarazos no deseados.

En este sentido Natalia Kanem, directora del UNFPA indica que “para las mujeres afectadas, la decisión reproductiva más importante, el quedarse o no quedarse embarazada, no es una elección”.

Según las cálculos de la ONU, alrededor de 257 millones de mujeres de todo el mundo que no quieren quedarse embarazadas no están usando métodos anticonceptivos modernos y, por otra parte un 25 por ciento de todas las mujeres no tienen capacidad para negarse a mantener relaciones sexuales.

Esto es un problema especialmente grave en las adolescentes, debido a no conocen sus cuerpos y que frecuentemente se ven forzadas o presionadas para mantener relaciones, provocando en muchos casos terminen condenadas a una vida de pobreza al tener que dejar sus estudios, señaló Kanem.

TE PUEDE INTERESAR:

Ya está disponible la nueva edición de... Qué Esperar Cuando se Está Esperando