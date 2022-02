Ya está disponible la nueva edición de... Qué Esperar Cuando se Está Esperando

Cuando se vive un embarazo, la mujer atraviesa por una de las etapas más importantes y cautivadoras de su vida. Su cuerpo experimenta una transformación completa por dar vida y es primordial que esté alerta, entienda el desarrollo y sepa de qué se trata cada cambio. Porque ya sea el primer hijo o si ya se hayan tenido experiencias previas, cada gestación es diferente y nunca se sabe las dudas que puedan surgir.

Hace más de 30 años, Heidi Murkoff dio a luz a su primogénita y, junto con ella, a la primera edición de “Qué Esperar Cuando se Está Esperando”, en un intento por responder sus propios cuestionamientos. A través del tiempo, el libro se ha convertido en un clásico imprescindible pues, de manera muy sencilla, explica el proceso a los padres, basándose en la evidencia científica actual. The New York Times lo ha considerado durante 10 años entre su lista de best sellers y la cadena de televisión CBS afirma que 9 de cada 10 mujeres que han consultado libros sobre embarazo, lo han leído.