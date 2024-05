A pesar de un revés, el primer paciente con implante cerebral de Neuralink se mantiene optimista

Neuralink anunció esta semana en las noticias que había recibido permiso de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por su sigla en inglés) para seguir probando los implantes en más pacientes. La empresa no ha ofrecido muchos detalles sobre el fallo inesperado y no respondió a las peticiones para ofrecer comentarios.

“ Solo quiero que todo el mundo me acompañe en este viaj e”, afirmó. “ Quiero mostrarle a todo el mundo lo increíble que es esto. Y ha sido muy gratificante. Así que estoy muy emocionado por seguir adelante ”.

Arbaugh comentó que Neuralink le aconsejó que no se sometiera a una cirugía para remplazar los hilos y agregó que la situación se había estabilizado.

“ Estaba boca abajo en el agua y pensé: ‘Bueno, no puedo moverme. ¿Qué puedo hacer? Supongo que nada ’”, comentó Arbaugh. “ Así que bebí un buen trago y me desmayé ”.

Arbaugh mencionó que Musk no era tan de su agrado, pero que sentía que impulsaba el progreso y que “las cosas que tocaba se convertían en oro”.

Después de que le colocaron el implante a finales de enero, empezó a trabajar largas jornadas con miembros del personal de Neuralink para vincular los patrones neuronales captados en su cerebro con las acciones que quería realizar. El trabajo le resultó tedioso y repetitivo, pero gratificante.

Una vez que completó el entrenamiento, los ingenieros le dieron el control del cursor en una computadora. “Pensé: ‘Cuando me quiten estas ataduras, voy a volar’”, recordó Arbaugh.

En su primer día de vuelo en solitario, Arbaugh batió un récord mundial de 2017 en el campo relacionado con la velocidad y la precisión en el control del cursor. “Fue muy, pero muy increíble”, opinó Arbaugh.

Las largas jornadas de entrenamiento de modelos informáticos con el personal de Neuralink a su lado ahora se han reducido a trabajo a distancia en bloques de cuatro horas, explicó Arbaugh. El equipo sigue trabajando en tareas como deletrear palabras, mientras él se imagina haciendo letras en lenguaje de señas o escribiendo en una pizarra.

Sin embargo, el dispositivo de Neuralink seguía perdiendo su conexión, los zarcillos se deslizaban poco a poco fuera de su tejido cerebral y en teoría se quedaban en el fluido que lo rodeaba.

Cuando tan solo quedaba un 15 por ciento de los hilos en su lugar, Arbaugh perdió por completo el control del cursor. Los ingenieros recalibraron los programas de computadora para que realizaran la mayoría de las tareas que Arbaugh había podido hacer antes. Debido a que ya no puede lograr que el sistema haga clic en el ratón, utiliza una nueva herramienta que le permite hacer clic situando un cursor sobre el elemento que desea seleccionar.

El implante defectuoso enfatiza las preocupaciones de algunos expertos en el campo de la interfaz entre cerebro y computadora. Se supone que el pequeño dispositivo redondo implantado en el cráneo mantiene en su lugar los zarcillos delgados de electrodos. No obstante, como un dedo en un pastel que tiembla, los hilos pueden salirse.

Arbaugh afirmó que su cerebro se movió más de lo que esperaban los ingenieros y han corregido el plan quirúrgico para implantar los hilos a mayor profundidad en el cerebro del siguiente paciente.

Neuralink está examinando las solicitudes de otras personas interesadas en participar en los ensayos. Sus gastos, como los viajes, corren a cargo de la empresa, según Neuralink.

Este primer experimento de Neuralink también enfatiza cuán complicada es la mecánica de la conexión entre el cerebro y un dispositivo.

Cristin Welle, neurofisióloga de la Universidad de Colorado que puso en marcha el programa de interfaces neuronales de la FDA, la cual aprueba dispositivos médicos como los implantes, mencionó que el primer caso de Neuralink sugería que la empresa todavía enfrentaba obstáculos para desarrollar un dispositivo duradero.

Si los hilos se implantaran a mayor profundidad, aún podrían soltarse y dejar fibras que rozarían la superficie del cerebro, lo cual es posible que aumentaría la cantidad de cicatrices —y la pérdida de señal— en la zona, señaló Welle.

“Es difícil saber si eso funcionaría”, comentó Welle. “Tal vez es un caso en el que un dispositivo totalmente flexible no es una solución a largo plazo”.

Arbaugh afirmó que su equipo había esperado que su cerebro formara tejido blando alrededor de los hilos en la base del cerebro, un proceso que creían que ayudaría a mantenerlos en su lugar. Arbaugh mencionó que tendrá la opción de abandonar el estudio después de un año, pero esperaba seguir trabajando más tiempo con la empresa. Según Neuralink, el estudio inicial durará unos seis años.

Otras empresas comerciales destacadas han adoptado enfoques diferentes.

Synchron, una firma con sede en Nueva York, ha evitado el delicado tejido cerebral atravesando un vaso para implantar un diminuto tubo metálico cerca de la corteza motora del cerebro. Sin embargo, el dispositivo no capta tanta actividad neuronal sutil como otros que penetran el tejido cerebral, según investigadores del campo. Registra señales más fuertes, por así decirlo, como la intención de seleccionar una opción de un menú en pantalla. La empresa está realizando ensayos en humanos.

Precision Neuroscience, con sede en Nueva York, ha implantado una tira flexible equipada con sensores en la superficie del cerebro de las personas y está revisando los datos que está recogiendo de los pacientes con la tira colocada de manera temporal, afirmó Michael Mager, director ejecutivo de la empresa.

Los investigadores han estudiado los dispositivos cerebro-computadora desde hace décadas. El estándar había sido una rejilla de 96 clavijas, llamada matriz de Utah, la cual se apoya en la parte superior del cerebro y capta la actividad hasta 1,5 milímetros por debajo de la superficie. Suele conectarse mediante un cable en el cráneo que va a una pequeña caja montada en la cabeza durante los ensayos continuados en humanos. No obstante, el orificio del cráneo por el que pasa el cable es propenso a infectarse, por eso Blackrock Neurotech en Salt Lake City está trabajando en una mejora totalmente implantable.

Paradromics, empresa que también utiliza un dispositivo con una rejilla basada en la matriz de Utah, está probando su dispositivo implantable en ovejas y espera probarlo en humanos más o menos dentro de un año, según Matt Angle, director ejecutivo de la empresa.

La FDA está regulando de cerca todo el trabajo sopesando los riesgos y los beneficios de los procedimientos y se espera que primero tome en cuenta el uso de estos dispositivos en personas con discapacidades o enfermedades degenerativas graves. (La agencia no quiso realizar comentarios específicos sobre Neuralink, pero señaló que le exige informes rutinarios sobre los acontecimientos esperados e inesperados en este tipo de ensayos).

Más allá de eso, los investigadores están divididos en torno a la posibilidad de que personas sin discapacidad que podrían querer un implante para comunicarse sin hablar o para descargar un idioma, como ha reflexionado Musk, los utilicen de forma generalizada. Algunos investigadores pronostican que la disponibilidad para los consumidores en general será dentro de décadas. Otros arguyen que nunca estarán autorizados para actividades como navegar por internet en la ducha, debido al riesgo de padecer infección por haberse sometido a repetidas cirugías cerebrales durante su vida.

Arbaugh espera que la tecnología se utilice primero para recuperar las funciones de quienes las han perdido.

“Y luego puede permitir que las personas mejoren sus capacidades”, comentó, y agregó: “Siempre que no renunciemos a nuestra humanidad a lo largo del camino”. c.2024 The New York Times Company.

Por Christina Jewett, The New York Times.