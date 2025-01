¿Cómo la inteligencia artificial ayudará en el diagnóstico médico a través de la radiología?

“ No quiere decir que la IA no se equivoque, pero es una ayuda imprescindible sin la cual no podremos trabajar en el futuro. Ahora el uso de la IA puede ser opcional, pero dentro de muy poco no lo será ”, enfatiza el doctor Martínez de Vega.

“ Cada estudio posee muchísima información, en muchos casos más de mil imágenes, que en algunos casos no se es capaz de analizar con el ojo humano. Además, cada vez es más importante cuantificar dicha información ”, señala este especialista.

Esta tecnología “también ayuda a quitar el ‘ruido’ (variaciones aleatorias que no representan la realidad) de las imágenes para que éstas se vean más nítidas y contribuye a que los estudios duren menos en realizarse”, según Martínez de Vega.

“Queda poco para que una IA seleccione a los enfermos en los que sea más útil realizar un estudio diagnóstico” vaticina.

RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

El doctor Martínez de Vega de Vega explica que la IA se utiliza a diario en Urgencias para analizar las radiografías óseas y de tórax y ayudar a los médicos a detectar cualquier fractura, incluso las más sutiles, y para analizar las placas de tórax en busca de nódulos pulmonares, condensaciones, derrames o fracturas costales.

“El ‘software’ y algoritmos (programas) de IA que estamos utilizando posee una sensibilidad similar a la de un radiólogo experto y superior a la de un médico no formado específicamente en el análisis radiológico. Su utilización ayuda mucho a mejorar la seguridad de nuestros pacientes”, explica Martínez de Vega.

ANÁLISIS MAMOGRÁFICO

Explica que “en el análisis mamográfico, el programa de IA analiza mamografías y ecografías, detecta lesiones sospechosas y ofrece un índice de riesgo de cáncer”.

“Estos análisis se realizan de forma automática. No evitan que el radiólogo deba seguir analizando la prueba, pero permiten que los más expertos puedan dedicarse solo a valorar las pruebas más complejas”, explica el doctor Martínez de Vega de Vega.

“Estas IA se han entrenado analizando millones de imágenes en las que han estudiado muchas características, como microcalcificaciones, densidades asimétricas o márgenes especulados, clasifican toda esta información y nos ofrecen un análisis muy fiable”, destaca.

ESCÁNERES CEREBRALES Y PULMONARES

Este especialista también destaca las herramientas de IA utilizadas en las nuevas tecnologías de Diagnóstico por la Imagen, como la tomografía computarizada Photon Counting, que “posibilitan efectuar análisis instantáneos de presencia de nódulos pulmonares o derrames cerebrales”.

“Este escáner detecta automáticamente los nódulos pulmonares. Si observa su presencia envía la prueba marcada al radiólogo que debe confirmar su presencia. Lo mismo hace con las tomografías computarizadas cerebrales; si detecta una hemorragia, alerta a los especialistas”, señala Martínez de Vega.

RESONANCIA MAGNÉTICA CARDIACA

“La IA también es muy útil en el análisis de resonancia magnética cardiaca, ofreciendo a los radiólogos una secuencia de imágenes denominadas 4D flow que permiten valorar el flujo sanguíneo de cualquier vaso en tres dimensiones durante un ciclo cardiaco”, según el especialista de Quirónsalud.

“Gracias a esta herramienta podemos estudiar factores cardiacos como la dirección y el volumen de flujo, de los vasos, la velocidad pico, gradientes de presión y la fracción de regurgitación de una forma muy visual y cuantificable”, señala Martínez de Vega.

“Esto que nos ayuda a estudiar fácilmente patologías como la comunicación interauricular, la interventricular, los ductus arteriosos, cualquier patología valvular, las afecciones de la aorta, como los aneurismas o las disecciones, y las malformaciones congénitas”, puntualiza.

El doctor Martínez de Vega considera que cada vez será más común el uso de las herramientas con IA en el ámbito del Diagnóstico por la Imagen.

“Hasta hace no mucho tiempo un escáner de tórax estaba compuesto por 50 imágenes. Ahora tiene 1,200. Ningún radiólogo puede analizar tantas imágenes. Necesitamos que la IA nos ayude. Además, hay lesiones que el ojo humano no ve y que la IA detecta”, explica.

“Los radiólogos no podremos elegir si debemos utilizar o no la IA: si no la utilizamos estaremos haciendo peor medicina” concluye.

PUNTOS CLAVE:

