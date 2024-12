¿Pueden las neurotecnologías que se usan IA para curar enfermedades poner en riesgo nuestra privacidad mental?

Hasta ahora, si bien las neurotecnologías que hacen uso de la inteligencia artificial son capaces de lograr curar enfermedades tales como el Parkinson o la depresión, así como favorecer el bienestar mental, al mismo tiempo pueden alterar nuestra mente y leer nuestros pensamientos, explica Sara Ibrahim en su artículo titulado “Las neurotecnologías con IA pueden curar enfermedades crónicas, pero peligra la privacidad mental” publicado en swissinfo.

Ibrahim evoca que el primer electrodo que tenía la capacidad de poder hacer un registro de “la actividad cerebral” fue implantado en un cráneo humano en 1924. Un siglo después añade, la neurotecnología ha evolucionado a través del uso de la inteligencia IA, misma que consiguió devolver el habla, así como la movilidad a personas que padecían afasia y alguna discapacidad motora.

Al incorporar el uso de la IA en los dispositivos que “interactúan con el cerebro” posibilitan poder “interpretar en tiempo real datos neuronales complejos y adaptar la respuesta a las necesidades individuales del paciente”; y es gracias a “innovación” que se abre una ventana para incrementar las “opciones de tratamiento de enfermedades como el Parkinson y el Alzheimer”, precisa Ibrahim

No obstante, si bien estos avances en la neurotecnología abren una ventana de posibilidades, también se eleva la preocupación debido al potencial que estas tecnologías poseen para modificar tanto la personalidad como la libertad del pensamiento en las personas.

“En su día, las neurotecnologías (dispositivos que interactúan directamente con el cerebro o el sistema nervioso) se consideraban ciencia ficción. Ya no. Varias empresas están desarrollando y algunas incluso están probando “interfaces cerebro-ordenador” (BCI, por sus siglas en inglés), de las cuales la más destacada es probablemente Neuralink de Elon Musk. El 29 de enero de 2024, Musk anunció que el primer humano en los ensayos clínicos de la empresa había recibido un implante cerebral”, explica Laura Y. Cabrera, profesora adjunta de Neuroética, en Penn State en su artículo “New neurotechnology is blurring the lines around mental privacy − but are new human rights the answer?“, publicado en The Conversation en 2023.