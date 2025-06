Cómo no perder la voluntad de correr diario

Por: Hannah Seo

Nicole Hagobian, una maratonista, entrenadora de carrera y científica del deporte y el ejercicio en la Universidad Politécnica Estatal de California, en San Luis Obispo, sabe lo difícil que puede ser atarse las agujetas de las zapatillas para correr y salir de casa.

A continuación, algunas sugerencias para mantenerte motivado.

1. Programa salir a correr como si fueran reuniones de trabajo

Hagobian le da la misma importancia a sus salidas a correr que a su trabajo: con cuidado y fijando plazos.

Al respecto, comentó: “Personalmente, lo pongo en mi calendario como una reunión. De manera que es parte de lo que voy a hacer ese día”.

Para organizar su agenda, Hagobian corre temprano por la mañana. Si no se siente muy animada, se recuerda a sí misma cómo se sentirá cuando haya terminado y se dice a sí misma que si no corre en ese momento, perderá su oportunidad de ese día.

2. Recluta ayuda

Hagobian señaló que tener un compañero o grupo para correr (o para hablar sobre tus salidas a correr) puede ser una gran fuente de motivación, en especial si sus fortalezas son diferentes a las tuyas.

Por ejemplo, Hagobian prefiere la rapidez (carreras divididas por ráfagas de esfuerzo de alta intensidad) sobre el tiempo largo (carreras que mantienen un ritmo desafiante durante largos periodos). La persona que la acompaña prefiere lo opuesto, así que dependen del otro para motivarse.

3. Usa recordatorios inteligentes

Pistas visuales (notas autoadhesivas en un espejo, alertas en tu celular, equipo para correr preparado la noche anterior) pueden animarte a salir cuando estás ocupado.

4. Silencia las emociones negativas

Hagobian reformula los pensamientos negativos en un lenguaje positivo. Por ejemplo, si desea evitar comenzar una carrera demasiado rápido, ella piensa: “Voy a iniciar a un paso moderado” (lo que es positivo), en lugar de “No voy a empezar demasiado rápido” (lo que es negativo).

5. Enfócate en un kilómetro a la vez

Cuando comienza a sentirse abrumada por una carrera larga, Hagobian se enfoca solo en el tramo en el que está. Dirá cosas como: “Ya te dejé atrás, Kilómetro 1”, “Voy contra ti, Kilómetro 2” y así de manera sucesiva.

6. Sé amable contigo mismo

Hagobian afirma que, en ocasiones, las personas no corren o no completan la carrera cuando no se sienten en su mejor momento, pero rendirse ante una rutina a menudo hace sentir peor a los corredores.

Hagobian indicó que cuando ella se siente poco motivada, presta menos atención a qué tan rápido está corriendo y se enfoca principalmente en el hecho de que está haciendo un esfuerzo.

Darle variedad cambiando tu ruta también puede fomentar tu interés e inspiración para correr.