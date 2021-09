De la magia a la felicidad, autores saltillenses en busca del bienestar

Ya sea un viaje de autodescubrimiento a través de la naturaleza o la guía básica para ser nuestra mejor versión, los libros nos pueden ayudar a cambiar nuestras vidas. En Saltillo, hay dos escritores que han decidido compartir su sabiduría a través de la escritura, c on dos exitosos libros que ya podemos encontrar en Amazon. Hablamos nada más ni nada menos que de Margarita Guajardo con “Descubre la hechicera que vive en ti”, y Reginaldo Chapa con “La felicidad que tú mereces”. VANGUARDIA platicó con ambos acerca de estas propuestas literarias, pues aunque son completamente diferentes en esencia, en espíritu nos llevan al mismo sitio: el amor propio.

-Parece que cuando hablamos de hechiceras, nos referimos a mujeres fuertes, ¿no?- “Sí, sobre todo creo que el tema se ha intensificado en los últimos años, sin hablar si somos feministas o no, creo que en esta época queremos recuperar esa esencia de empoderamiento que pensamos cuando hablamos de hechiceras. Muchas de las mujeres que ya han leído el libro, siempre me dicen que nunca pensaron que ellas podrían saber de magia, pero realmente la magia la hacemos todos los días en nuestro entorno, llenamos de energía los hogares, curamos a nuestros hijos, esta magia está en el poder de ser mujer”.

-Con la pandemia muchos empezamos a conectar con la luna y con los chakras, ¿por qué sucedió?- “No sé si todos los crean, pero en los últimos meses ha aumentado la vibración de a tierra, y de alguna manera eso nos ha ayudado a conectar con el universo. Por otro lado, estar en nuestros hogares nos hizo bajar el ritmo de vida que llevábamos, nos movió el tapete y nos forzó a aquietarnos. La naturaleza nos acogió, nos ayudó a sentir más, creo que muchas de nosotras comenzamos a ver más la luna, a entender que somos 28 días y que todo lo que pasa en nuestro cuerpo pasa con la luna, por eso también ella tiene cuatro fases”.

-¿Qué podemos encontrar en este libro?- “En el libro platico un poco sobre la tierra, cómo se mueve el sistema solar y las estaciones del año, algo que quizás ya sabíamos pero no habíamos puesto atención, y cómo todo eso nos afecta a nivel emocional y físico. También hablo de hierbas medicinales, digo... Saltillo, ‘La Narro’, Coahuila y México están llenos de magia en relación con las plantas y hierbas, hablamos también sobre el poder de agradecer y cómo eso afecta en todo lo que deseamos y cómo atraemos la energía con los chakras. Por último, hablo de cómo una bruja se conecta con su centro, con una fuerza como Dios, cómo podemos buscar lo que queremos y dejar de sacrificarnos, porque como mujeres así nos educaron, y creo que es importante seguir lo que nuestro corazón sueñe”.

-Tienes otros cuatro libros, todos sobre derecho, este es el primero que habla sobre ‘hechiceria y magia’, ¿cómo conectas estas dos partes de tu vida?- “Nosotros como seres no podemos alejarnos de nuestra cotidianidad, nuestro trabajo y nuestra vida personal, pero también tenemos que estar conectados con nuestra espiritualidad. A mí me despidieron del Tecnológico de Monterrey, en donde estuve trabajando 18 años, por movimientos del mismo TEC. Entonces hice el Camino de Santiago de Compostela, empecé meterme a lo espiritual, lo que me fue llevando a la magia que está en la naturaleza, leo mucho y he aprendido mucho de nuestra historia, y eso me ha ayudado tanto en mi carrera como en mi persona”.