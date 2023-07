Descubriendo el cuerpo femenino, estos los puntos clave en la salud de la mujer

Además de cuidar la salud de la mujer a través de su actividad clínica, Serrano la cuida por medio de la divulgación, porque “la información es poder. Es poder detectar las señales de alarma cuando algo no va bien, es poder identificar una situación de riesgo que podría causar un problema grave, es poder decidir sobre qué tratamiento se adecua más a ti”.

“La información es esencial para empoderar a la mujer y que tenga un mayor conocimiento y control sobre su cuerpo. Estar informada, le va a dar, en definitiva, el poder de decidir sobre su salud ginecológica y sobre su vida”, asegura la autora.

TE PUEDE INTERESAR: Con estos ejercicios fortaleces tus músculos pélvicos, claves para el funcionamiento sexual

Conocer bien su propio cuerpo ayuda a la mujer a cuidarse mejor, porque “no podemos cuidar aquello que no conocemos. No podemos tampoco prevenir algunas patologías si no sabemos que existen”, explica Serrano a EFE.