Dos nuevas subvariantes de omicrón impulsan las casos de COVID-19 en Sudáfrica

Estas nuevas subvariantes fueron nombradas BA.4 y BA.5, son casi idénticas entre ellas y ambas son más infecciosas que la subvariante Ómicron BA.2.

En Sudáfrica, tanto la BA.4 como BA.5 lograron reemplazar a la cepa BA.2 en menos de un mes. Y Ahora son las causantes del incremento en los casos de COVID-19 en el país, que se triplicaron desde mediados de abril.

“Si no estabas vacunado, no has generado casi ninguna inmunidad contra BA.4 y BA.5”, indicó Alex Sigal, virólogo del Instituto de Investigación en Salud de África y de la Universidad de KwaZulu-Natal. “Puede haber algo de inmunidad que sea suficiente para proteger contra una enfermedad grave, pero no suficiente para proteger contra una infección sintomática”, añadió.

Actualmente Sudáfrica es el país más afectado del continente, con más de 100,523 muertes según cifras oficiales por COVID-19; si bien, en un reciente estudio publicado en la revista The Lance, estas cifras de personas fallecidas responden probablemente a una subestimación, se teme que con BA.4 y BA.5 aumente el número de fallecimientos a causa del COVID-19, debido a que solo un tercio de la población sudafricana ha recibido una vacuna contra la COVID-19. Siendo en el resto del continente la tasa de vacunación es aún más baja.