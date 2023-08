Hospital de Chicago realiza trasplantes de pulmón a dos pacientes con órganos invertidos

“Por la primera vez siento que ahora puedo lograr algo, que he dejado de ser simplemente una chica que apenas se podía levantar del sofá”, expresó Vega, y continuó detallando que “antes de mi trasplante me sentía inadecuada y sin esperanza. En muchos sentidos, volví a ser como un bebé, dormía todo el tiempo y no podía regular nada de lo que sucedía en mi cuerpo”.

“Con mis nuevos pulmones, tengo mucha energía y puedo reírme de nuevo. Estoy agradecida a mi donante, su familia y mi increíble equipo de trasplantes. Gracias a ellos, recuperé mi vida”, concluyó Vega.

SITUS INVERSUS U ÓRGANOS INVERTIDOS

La neumóloga Catherine Myers, del Northwestern precisó que “el ‘situs inversus’ es una afección rara que afecta a casi una de cada 10.000 personas y, a menudo, está relacionada con otros problemas, pero la mayoría de las personas pueden llevar una vida normal”, y añadió que “a menudo, es posible que ni siquiera sepan que tienen la afección hasta que buscan atención médica por afecciones no relacionadas. Es aún más raro que estas personas desarrollen una enfermedad pulmonar hasta el punto de necesitar un trasplante”.