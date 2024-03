Lo que hay que saber sobre la ibogaína, podría ser un tratamiento para la adicción

No. En Estados Unidos, la ibogaína está clasificada como una sustancia controlada de la Lista I, al igual que la heroín a y otras drogas a las que se considera “ sin uso médico actualmente aceptado y con un alto potencial de abuso ”, según la Administración para el Control de Drogas . Los estadounidenses que quieren acceder a la terapia con ibogaína deben viajar a países donde sea legal o no esté regulada, como México, Brasil, Nueva Zelanda, Canadá y Sudáfrica.

La ibogaína aplaca los atroces síntomas de la abstinencia de los opiáceos y también parece reducir el deseo de consumir drogas , al menos al principio. Los científicos aún tratan de entender cómo actúa contra la adicción, pero muchos de ellos creen que la ibogaína fomenta la creación de nuevas neuronas y de la neuroplasticidad, un recableado del cerebro que le da a los pacientes nuevas perspectivas sobre su comportamiento autodestructivo y el trauma no resuelto que lo alienta .

La ibogaína no es una droga que se consume en discotecas. Una sola sesión de tratamiento puede ser agotadora y durar más de 24 horas. A menudo, exige la voluntad de enfrentarse a acontecimientos traumáticos del pasado. Los participantes comparan el viaje con un sueño vívido que los obliga a revisar experiencias dolorosas. “ De repente tienes acceso a ese enorme caudal de información que se ha ido acumulando a lo largo de nuestras vidas, y eres capaz de verlo con más distancia ”, dijo Martín Polanco, investigador psicodélico de Mission Within, una organización que trabaja con veteranos de operaciones especiales.

Gran parte de los datos sobre la eficacia de la ibogaína proceden de pequeños estudios y aún no se ha probado en ensayos clínicos con grupos de control a los que se administran placebos, la regla de oro de la investigación médica. Pero en Brasil, donde los médicos llevan tres décadas utilizando la ibogaína para tratar la adicción al crack, los investigadores han informado de un promedio de éxito del 60 por ciento entre los pacientes a quienes se les hizo un seguimiento de varios meses después de la terapia.

Por Andrew Jacobs, The New York Times.