Un análisis de sangre podría predecir el Parkinson siete años antes de los síntomas

LONDRES- Un equipo de científicos del University College de Londres y del Centro Médico Universitario de Goettinge en Alemania buscaron nuevos y mejores biomarcadores del Parkinson con el objetivo de desarrollarlos en una prueba y que se pueda trasladar a cualquier gran laboratorio.

En un artículo titulado “Blood test could predict Parkinson’s seven years before symptoms” publicado en el sitio web de la University College de Londres, se precisa que “Un equipo de investigadores, dirigido por científicos de la UCL y el Centro Médico Universitario de Goettingen, Alemania, ha desarrollado un análisis de sangre sencillo que utiliza inteligencia artificial (IA) para predecir el Parkinson hasta siete años antes de la aparición de los síntomas”.

Siendo así, que haciendo uso del aprendizaje automático, que es una rama de la inteligencia artificial, pudieron analizar ocho biomarcadores sanguíneos cuyas concentraciones están modificadas en pacientes con Parkinson y el sistema les dio un diagnóstico con una precisión del 100 por ciento.

ENFERMEDAD DE PARKINSON

De acuerdo con la University College de Londres, la enfermedad de Parkinson es el “trastorno neurodegenerativo de más rápido crecimiento en el mundo”, que actualmente “afecta a casi 10 millones de personas en todo el mundo”.

Esta enfermedad es progresiva y es provocada debido a la muerte de las células nerviosas en una parte del cerebro que es conocida como sustancia negra, que la encargada de controlar el movimiento. Siendo así, que “estas células nerviosas mueren o se deterioran”, con lo que van “perdiendo la capacidad de producir una sustancia química importante llamada dopamina, debido a la acumulación de una proteína alfa-sinucleína”, detalla la University College.

Actualmente, las personas que padecen Parkinson reciben “un tratamiento con terapia de reemplazo de dopamina después de que ya han desarrollado síntomas, como temblores, lentitud de movimiento y marcha, y problemas de memoria”. Sin embargo, los investigadores piensan que tanto la predicción como un diagnóstico tempranos serían esenciales para poder hallar tratamientos que sean capaces ya sea de retardar o detener el Parkinson preservando las células cerebrales encargadas de producir la dopamina.

El autor principal, el profesor Kevin Mills del Instituto de Salud Infantil Great Ormond Street de la UCL, explicó: “A medida que hay nuevas terapias disponibles para tratar el Parkinson, necesitamos diagnosticar a los pacientes antes de que hayan desarrollado los síntomas. No podemos regenerar nuestras células cerebrales y, por lo tanto, debemos proteger las que tenemos”.