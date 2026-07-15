¿Sabías que debido al calor nocturno las personas pierden 56 horas de sueño al año?

La Agencia de Noticias EFE describe que para este nuevo estudio se realizó un análisis de 1,338 ciudades del mundo, sobre la relación entre la temperatura y el sueño usando herramientas de atribución climática que posibilitaron a los autores poder calcular “cómo habrían sido las temperaturas en un mundo sin calentamiento global”.

Las temperaturas nocturnas más cálidas están relacionados con una duración del sueño más breve y también “una menor calidad del sueño, con efectos más intensos durante los periodos más calurosos, en regiones cálidas y entre poblaciones más vulnerables”, describe Climate Central.

De acuerdo a Climate Central, nuestro sueño está muy vinculado a la capacidad del cuerpo para enfriarse, “y las temperaturas nocturnas más altas interfieren con ese proceso de enfriamiento”.

“El sueño juega un papel crucial en la salud y el bienestar humanos. Dormir mal se ha relacionado con impactos en el estado de ánimo, el rendimiento cognitivo, la productividad y la salud cardiovascular e inmunológica”, explica Climate Central y prosigue detallando que “si bien muchos factores influyen en el sueño, el calor nocturno se está convirtiendo en un riesgo ambiental cada vez más importante a medida que las temperaturas aumentan a nivel mundial y más personas se trasladan a islas de calor urbano que amplifican aún más las temperaturas nocturnas”.

Siendo así que es “debido a que muchas personas ya no duermen lo suficiente y la pérdida de sueño puede acumularse durante repetidas noches, incluso reducciones modestas pueden resultar perjudiciales en el transcurso de una temporada calurosa”, resalta Climate Central.

Derivado del cambio cambio climático se están registrando un aumento en las temperaturas nocturnas en varias partes del mundo provocando “que las noches extremadamente cálidas sean más comunes”, señala Climate Central.

Rita Issa, quien es una investigadora de clima y salud del Tyndall Center, expresó a EFE que “dormir es esencial tanto para nuestra salud física como mental, pero a menudo es una de las primeras cosas que se ven afectadas durante los periodos de calor extremo, especialmente cuando las temperaturas se mantienen altas durante la noche”.

Entre los resultados que arrojó este nuevo estudio resalta el que se refiere que entre 2020 y 2025, a nivel mundial, una persona pierde cerca de 56 horas de sueño anualmente como consecuencia de calor nocturno.

Los autores calculan que seis horas de esta pérdida de sueño,es decir más del 10%, y que “pueden atribuirse al calentamiento causado por el cambio climático. Esto equivale a casi siete noches de sueño perdidas cada año debido al aumento de las temperaturas nocturnas, incluida aproximadamente una noche relacionada con el cambio climático”, explica Climate Central.

EFE añade que el estudio alerta que los efectos del cambio climático en la pérdida de sueño de las personas se duplicó desde inicios de la década de 1970 en 1,335 de las 1,338 ciudades que fueron analizadas.

“En la práctica clínica, vemos cómo la falta de sueño puede empeorar la salud mental, aumentar el estrés y la fatiga, afectar a la concentración y agravar afecciones de salud subyacentes”, precisó Issa.

En cuanto a a lo que el estudio reveló en las ciudades de América Latina, sobretodo en Colombia y México EFE indica que la población pierde 93 horas de sueño anualmente derivado de los efectos de las altas temperaturas, y que de esta cifra “seis son atribuibles directamente al cambio climático”.

“Entre los casos más afectados aparecen Barranquilla (Colombia) y Acapulco (México), donde una persona promedio perdió alrededor de 93 horas de sueño al año entre 2020 y 2025 debido a las altas temperaturas nocturnas, seis de ellas por efecto del calentamiento global”, de acuerdo con EFE

Con 91 horas perdidas de sueño están la ciudad de Cartagena y Cancún, que “cinco y seis atribuibles al cambio climático respectivamente”, según EFE.

Courtney Howard, quien es la presidenta de la Alianza de Clima y Salud, concloye que “estos resultados refuerzan la necesidad de adoptar medidas de adaptación que aborden las desigualdades, así como de reducir urgentemente las emisiones de gases de efecto invernadero para proteger la salud y la prosperidad”.

Con información de Climate Central y la Agencia de Noticias EFE.