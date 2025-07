MAHLE Ramos Arizpe: CATEM acusa boicot y demanda intervención por violación a la libertad sindical

La elección programada para hoy, que requería solo una mayoría simple y no el 50% más uno de los votos, fue supuestamente inhibida por la CTM. “ Por eso están inhibiendo el voto, por eso no dejaron entrar a los compañeros de la mañana, por eso no dejaban salir a los compañeros del turno de la noche”, afirmó Batarse. El líder sindical señaló a “agitadores de la CTM Nacional ” y camiones materialistas bloqueando los accesos a la planta, lo que impidió que la votación iniciara a la una de la tarde como estaba previsto.

ACUSACIONES Y DENUNCIAS

La situación escaló a agresiones físicas, con tres trabajadores de CATEM que intentaron ingresar a la planta resultando golpeados, incluyendo una compañera que podría tener la nariz fracturada. “Tenemos una compañera y un compañero que los golpearon ahí a la hora de tratar de entrar”, lamentó Batarse. La CTM, según su relato, tenía más de doscientas personas, con chalecos y de otras empresas, impidiendo el paso al turno matutino, que representa el 50% de la votación.

Ante estos hechos, el equipo jurídico de CATEM ya está trabajando en las denuncias correspondientes, las cuales podrían incluir acciones penales por las agresiones. Además, están evaluando activar el Mecanismo de Respuesta Rápida del T-MEC, una herramienta que permite abordar violaciones a la libertad sindical y negociación colectiva cuando hay coacción del voto por parte de sindicatos o empresas. “Cuando no hay una libertad sindical es cuando se mete la denuncia en el tema del TECMEC en la Embajada de Estados Unidos”, detalló Batarse. Este mecanismo solicita al gobierno una investigación a profundidad sobre la violación de los derechos laborales.

Batarse explicó las motivaciones de los trabajadores para buscar un cambio de sindicato: “Que no los pela su sindicato. Que los delegados dentro de la planta no andan en las líneas, están cargados hacia la empresa, no les resuelven sus inquietudes, las horas extras no se las pagan como debe ser, los bonos y el día a día que no sienten el apoyo de su sindicato.”