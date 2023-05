Tu ADN ahora puede ser extraído de la nada. Los expertos en privacidad están preocupados

La policía se ha apresurado a adoptar herramientas no probadas, como el uso de ADN para crear bocetos de un sospechoso basados en la probabilidad .

El Dr. Duffy y sus colegas utilizaron una tecnología asequible y fácilmente disponible para ver cuánta información podían obtener del ADN humano recopilado del medio ambiente en una variedad de circunstancias, como por ejemplo, de vías fluviales al aire libre y el aire dentro de un edificio.

Los resultados de su investigación, publicados el lunes en la revista Nature Ecology & Evolution, demuestran que los científicos pueden recuperar información médica y ancestral a partir de fragmentos diminutos de ADN humano que permanecen en el medio ambiente.

Los éticos forenses y los estudiosos del derecho dicen que los hallazgos del equipo de Florida aumentan la urgencia de contar con regulaciones integrales de privacidad genética.

Para los investigadores, también destaca un desequilibrio en las reglas sobre tales técnicas en los Estados Unidos: que es más fácil para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley implementar una nueva tecnología a medias que para los investigadores científicos obtener la aprobación de estudios para confirmar que el sistema incluso obras.

DE BASURA GENÉTICA A TESORO GENÉTICO

Ha estado claro durante décadas que fragmentos de nuestro ADN cubren el planeta como basura. Simplemente no parecía importar. Los científicos creían que el ADN en el medio ambiente era demasiado pequeño y demasiado degradado para ser recuperado de manera significativa, y mucho menos utilizado para identificar a un ser humano individual, a menos que viniera de muestras distintas como una mancha de sangre o un objeto que alguien había tocado.

Los investigadores de vida silvestre adoptaron el ADN ambiental de todos modos porque solo están buscando segmentos muy pequeños de ADN, escaneando lo que llaman códigos de barras que identificarán a las criaturas en una muestra a nivel de especie.

Pero después de encontrar niveles «sorprendentes» de eDNA humano en sus muestras mientras monitoreaba la enfermedad en las tortugas marinas de Florida, el Dr. Duffy y su equipo se propusieron obtener una imagen más precisa de la condición del ADN humano en el medio ambiente y ver cuánta información que podría revelar acerca de las personas en un área.

Como prueba de concepto en uno de sus experimentos, los investigadores recogieron una muestra de agua del tamaño de una lata de refresco de un arroyo en St. Augustine, Florida.

Luego alimentaron el material genético de la muestra a través de un secuenciador de nanoporos, que permite investigadores para leer tramos más largos de ADN. El que usaron costó alrededor de $ 1,000, es del tamaño de un encendedor de cigarrillos y se conecta a una computadora portátil como una unidad flash.

De las muestras, el equipo recuperó mucho más ADN humano legible de lo que habían anticipado. Y a medida que se amplía el conocimiento sobre la genética humana, el análisis incluso de muestras limitadas puede revelar una gran cantidad de información.

Los investigadores recuperaron suficiente ADN mitocondrial, transmitido directamente de madre a hijo durante miles de generaciones, para generar una instantánea de la ascendencia genética de la población alrededor del arroyo, que se alinea aproximadamente con la composición racial informada en los últimos datos del censo para el área (aunque los investigadores señalan que la identidad racial es un pobre indicador de la ascendencia genética).

Una muestra mitocondrial fue lo suficientemente completa como para cumplir con los requisitos de la base de datos federal de personas desaparecidas.

También encontraron mutaciones clave que se ha demostrado que conllevan un mayor riesgo de diabetes, problemas cardíacos o varias enfermedades oculares.

Según sus datos, alguien cuyo material genético apareció en la muestra tenía una mutación que podría conducir a una enfermedad rara que causa un deterioro neurológico progresivo y, a menudo, es fatal. La enfermedad es hereditaria y puede no surgir hasta los 40 años del paciente. El Dr. Duffy no pudo evitar preguntarse: ¿esa persona lo sabe? ¿La familia de la persona? ¿La compañía de seguros de la persona?

VIGILANCIA Y FORENSE

Anna Lewis, investigadora de Harvard que estudia las implicaciones éticas, legales y sociales de la investigación genética, dijo que los expertos en bioética no habían discutido mucho sobre el ADN ambiental. Pero después de los hallazgos del Dr. Duffy y sus colegas, lo será.

La tecnología enfocada en eDNA, dijo, podría usarse para vigilancia de ciertos tipos de personas, por ejemplo, personas con antecedentes ancestrales específicos o con condiciones médicas o discapacidades particulares.

Las implicaciones de tales usos, según los investigadores, dependen de quién esté usando la tecnología y por qué. Si bien las muestras de DNA agrupadas podrían ayudar a los investigadores de salud pública a determinar la incidencia de una mutación que causa una enfermedad en una comunidad, esa misma muestra de eDNA podría usarse igualmente para encontrar y perseguir a las minorías étnicas.

“Esto brinda una nueva y poderosa herramienta a las autoridades”, dijo el Dr. Lewis. “Hay muchas razones a nivel internacional, creo, para estar preocupados”. Países como China ya realizan un seguimiento genético extenso y explícito de las poblaciones minoritarias, incluidos los tibetanos y los uigures. Herramientas como el análisis de eDNA podrían hacerlo mucho más fácil, dijo.

El grado de investigación ética del eDNA en un campo minado también depende de la medida en que sea posible identificar a un individuo. En algunas situaciones, ya es alcanzable.

El tipo de datos genéticos que el Dr. Duffy recuperó de lugares públicos no funcionaría con los métodos que el personal encargado de hacer cumplir la ley en los Estados Unidos usa actualmente para identificar a las personas, dijo Robert O’Brien, biólogo forense de la Universidad Internacional de Florida y ex laboratorio criminalista analista de ADN

Cuando los analistas de ADN de las fuerzas del orden comparan una muestra de la escena del crimen con un sospechoso, están observando 20 marcadores repartidos por el genoma humano que son rastreados por el Sistema de índice de ADN combinado del FBI, o CODIS, dijo O’Brien.

Esos marcadores solo son útiles si hay certeza de que varios de ellos provienen de la misma persona, y debido a que los fragmentos de DNA que estudió el Dr. Duffy no pueden capturar más de un marcador a la vez, un lugar público como el arroyo Florida se convierte en un rompecabezas de pesadilla rompecabezas.

Sin embargo, los investigadores forenses sugieren que la identificación individual a partir del eDNA ya podría ser posible en espacios cerrados donde han estado menos personas.

En octubre pasado, un equipo del centro de investigación forense del Hospital Universitario de Oslo puso a prueba una nueva técnica para recuperar ADN humano de muestras de aire y pudo construir perfiles CODIS completos a partir de ADN en el aire dentro de una oficina.

Eso resalta la posibilidad de que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley puedan usar eDNA recolectado en la escena del crimen para incriminar a las personas, aunque los ecologistas de la vida silvestre que desarrollaron las técnicas dicen que la ciencia no es lo suficientemente madura para tales propósitos. Los científicos aún tienen que precisar los fundamentos del eDNA, por ejemplo, cómo viaja a través del aire o el agua o cómo se degrada con el tiempo. Y la secuenciación de nanoporos. c.2023 The New York Times Company.

Por Elizabeth Anne Brown The New York Times.