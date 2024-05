Un equipo de científicos logra identificar un aditivo que promueve una potente inmunidad frente al cáncer

DUBIL- Este hallazgo se trata de una sustancia conocida como C100 y que es derivada de la quitina, siendo este un carbohidrato que está presente en la pared celular de hongos o en el esqueleto de cangrejos y otros insectos, y que puede ser utilizarse como aditivo de las vacunas.

“Es muy eficaz para estimular una molécula clave de detección y señalización. que regula las respuestas inmunes antitumorales”, precisa Trinity College.

ESENCIAL TANTO EN LA DETECCIÓN COMO LA SEÑALIZACIÓN DEL TUMOR

Los hallazgo de este nuevo estudio se detallan en un artículo titulado “Intratumoral delivery of the chitin-derived C100 adjuvant promotes robust STING, IFNAR, and CD8+ T cell-dependent anti-tumor immunity” que fue publicado en la revista Cell Reports Medicine, en el que Joanna L. Turley, Ross W. Ward, Jorge Huete-Carrasco, Natalia Muñoz-Wolf, Kate Roche, Lei Jin, Andrew Bowie, Mats Andersson y Ed C. Lavelle , autores del estudio explican cómo es que el C100 es muy eficaz para estimular una molécula esencial para señalizar a las células inmunitarias en dónde está el tumor para así poder actuar frente a él.

En opinión de Ed Lavelle, quien es profesor de inmunología de vacunas en la Escuela de Bioquímica e Inmunología de Trinity y con sede en el Instituto de Ciencias Biomédicas de Trinity, además de ser el autor principal de la investigación “las vacunas in situ son una forma de inmunoterapia contra el cáncer que tiene como objetivo convertir el propio tumor en una vacuna. Para que esto funcione bien, es necesario utilizar un adyuvante, “o refuerzo de vacuna, para impulsar la inmunidad antitumoral”.

“Como es de esperar, hay numerosos obstáculos que superar incluso cuando se ha aislado un objetivo potencial. Uno de esos objetivos es una molécula de detección y señalización conocida como ‘STING’, pero hasta ahora los adyuvantes dirigidos a ella no han logrado eliminar algunos obstáculos clave en el entorno celular”, añade Lavelle.