Un estudio revela que muchos fármacos contra el cáncer no dan resultado 5 años después de su aprobación acelerada

PENSILVANIA- Con el programa de aprobación acelerada de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos lo que se pretende es que los pacientes tengan la posibilidad de poder acceder de manera temprana fármacos prometedores. Sin embargo, ¿cual es la frecuencia de estas nuevas medicinas con las que realmente mejoran o extienden la vida de las personas?,

“Cinco años después de la primera aprobación acelerada, uno debería tener una respuesta definitiva”, precisa a The Associated Press el doctor Ezekiel Emanuel, oncólogo y especialista en bioética de la Universidad de Pensilvania quien no participó en la investigación y añade que “miles de personas están recibiendo estos medicamentos. Eso parece un error si no sabemos si funcionan o no”.

Este programa de la FDA fue creado en 1992 con el propósito de acelerar el acceso a los medicamentos en contra del VIH. Actualmente, el 85% de las aprobaciones expeditas son para medicamentos para tratar el cáncer.

Este programa posibilita a la FDA poder otorgar una aprobación anticipada a las medicinas en las que se muestran resultados iniciales prometedores para tratar enfermedades debilitantes o fatales. A cambio, se presiente que las empresas farmacéuticas llevarán acabo exámenes detallados con los que presentarán una mejor evidencia de su efectividad antes de obtener una aprobación total.