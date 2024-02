Un estudio de los CDC revela que en Estados Unidos mueren más personas por fumar drogas que por inyectárselas

“ Una persona me mostró los brazos y dijo: ‘¡Hey, mira mi brazo! ¡Se ve hermoso! Ahora puedo usar camisetas y obtener un empleo porque no tengo esas marcas ’”, explicó Kral.

Por otra parte, indica Kral, el fentanilo fumado no está tan concentrado como el de una jeringa, no obstante para algunos usuarios, fumarlo tiene sus ventajas. Las personas que se inyectan comúnmente presentan abscesos llenos de pus en la piel y, al mismo tiempo, se arriesgan a contraer hepatitis, así como otras enfermedades, mientras que al fumarlo se posibilita evitar esos riesgos.

Siendo así, que los investigadores descubrieron que, entre 2020 y 2022, el porcentaje de de personas que perdieron la vida por sobredosis con evidencia de consumo de drogas fumadas subió un 74%, mientras que el porcentaje de fallecimientos con evidencia de consumo por inyección disminuyó un 29%. Así también, el número y porcentaje de muertes con evidencia de inhalación registró un incremento, no obstante no de forma tan notable como las muertes que están relacionadas con las drogas fumadas, precisa el estudio.

De acuerdo con la investigación de los CDC, es difícil poder determinar los porcentajes exactos de defunciones ocurridas después de fumar, inyectarse, inhalar o ingerir drogas. En algunos casos, una persona pudo haber consumido diferentes drogas por distintas vías, mientras que en otras ocaciones no se identificó un método de consumo.

Por otra parte, en el estudio se encontró que, a finales de 2022, de las muertes cuyo método pudo ser identificado, el 23% de ellas sucedieron después de fumar, mientras que el 16% después de inyectarse, el 16% tras de inhalar, y 14.5% por ingerir.

En opinión de Tanz estos datos son representativos a nivel nacional; debido a que la información proviene de estados de todas las regiones del país, y en todos ellos es posible observar los aumentos en el consumo de drogas fumadas, así como las reducciones en el de drogas inyectadas. De acuerdo con la investigación, fumar fue la vía más frecuente en el oeste del país.

Por su parte, Kral precisó que el estudio es “bueno en su mayor parte”, sin embago, dijo que tiene sus limitaciones.

Puede ser complicado poder determinar el cómo y el por qué de un fallecimiento como consecuencia de una sobredosis, específicamente si no hubo testigos. No obstante, las inyecciones podrían ser reportadas con una mayor frecuencia debido a las marcas de las jeringas en el cuerpo del que la consume; mientras que para lograr detectar el consumo de drogas fumadas, “probablemente (los investigadores) necesitarían hallar una pipa o papel aluminio en el lugar y decidir si lo registran por escrito o no”, concluyó Kral.

Con información de la Agencia The Associated Press.