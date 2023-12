La terrible odisea de los jóvenes de EU que se quedan sin hogar y sufren de adicciones a los opioides

Las calles de muchas ciudades de Estados Unidos están enfrentando un problema social que cada año se incrementa, que es la dolorosa situaciones de personas sin hogar (conocidos en inglés como homeless).

Dicha circunstancia afectó a medio millón de personas en todo el país, durante 2022. La mayor tasa se registra en el estado de California.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Qué se necesita para salvar a los ajolotes?

Al mismo tiempo, hay una política de hogar primero (housing first) que ha causado disputada entre demócratas y republicanos.

Ya que los primeros la defienden y los segundos piden que se debe exigir sobriedad a quien se entregue un techo.

La situación de personas sin hogar, o homelessness, está emergiendo como narrativa política en elecciones locales alrededor del país, debido a un aumento del 3% entre 2020 y 2022 en la cantidad de personas que viven en la calle, con aumentos marcados en California (6%), Arizona (23%) y Oregon (22.5%), estados con algunos de los alquileres más altos.

Reclamos sobre el homelessness y la criminalidad, entre otros temas, llevaron a una elección revocatoria en California para sacar al gobernador Gavin Newsom.

Según el Censo anual del Departamento de Vivienda y Desarrollo Social (HUD por sus siglas en inglés), 582,462 personas –18 de cada 10,000 personas en Estados Unidos– fueron homeless (personas sin hogar) en 2022 en Estados Unidos.

Un 60% de esas personas se encontraban en refugios de emergencia (emergency shelters) o programas de vivienda transitoria (transitional housing programs), mientras que el otro 40% vivía en la calle. El último sondeo se realizó en febrero y marzo de 2022.

Esos números no son exactos porque si las personas no son visibles en la calle, no se incluyen en las cifras. Al realizarse en invierno, muchos expertos dicen que aumenta la probabilidad de omitir gente.

Más de la mitad de esas personas sin hogar se encontraban en 4 de los 50 estados del país, con la mayoría en California y Nueva York. California tiene la tasa más alta de homeless: 44 de cada 100,000 habitantes no tienen hogar. Los siguientes estados con mayores tasas son Vermont, Oregon y Hawai.

Es casi inevitable que surja el tema de las drogas cuando se discute el tema de las personas sin hogar. Sin embargo, los expertos dicen que se exagera el vínculo de causalidad entre las dos.

“Hay mucha desinformación en torno a la cantidad de personas con trastorno por uso de sustancias (SUD) y trastornos mentales. La mayoría de las personas en situación de calle están en la calle por factores económicos”, dijo Melissa Chinchilla, investigadora especialista en homelessness en la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), en una entrevista con Factchequeado.

LAS POSIBLES SOLUCIONES

Hay un debate intenso entre demócratas y republicanos acerca de la solución al homelessness, que tiende a concentrarse en grandes ciudades, donde suelen elegir a dirigentes demócratas.

Ese debate es en torno a housing first (primero hogar), política nacional que desde hace varias décadas estipula que la sobriedad no es un requisito para acceder a la vivienda. Primero, se le provee a la persona sin hogar un techo y luego se pueden tratar otros temas, como los trastornos mentales o por uso de sustancias y la falta de trabajo.

En los últimos años, al ver que el problema estaba empeorando en vez de mejorando, varios republicanos introdujeron la idea del treatment first (primero tratamiento), la idea de que hay que plantear la sobriedad como requisito antes de proveer una vivienda gratuita.

Hay varios reportes que demuestran que al proveer una vivienda sin barreras, las personas son menos propensas a regresar a la calle, aunque otro reporte de la Academia Nacional de Ciencias, Ingeniería y Medicina de 2018 dice que los estudios que demuestran mejora en la salud de esos participantes no son concluyentes.

El National Alliance to End Homelessness, destaca que el incremento que se ha observado de homelessness en los últimos años no es debido al fracaso de la política sino a la falta de viviendas, ya que no alcanzan los recursos ni en California ni en otros estados para lograr la política de primero hogar como fue diseñada.