¿Cómo identificar una persona tóxica? Estos 6 rasgos te los dirán

Mantenerte lejos de las personas tóxicas es recomendable para evitar problemas, confusiones, conflictos y poner en riesgo tu salud mental, ya que suelen ser sumamente desgastantes, absorben tu energía y no les gusta verte bien , si quieres identificar a una persona para mantenerla lejos de ti, aquí te decimos cómo puedes reconocerla.

2. Viven en el ego ; la segunda característica de las personas tóxicas es que suelen ponerse en el centro de las conversaciones, creen que todo gira en torno suyo y lo que les dices parece no importarles, solamente se trata de ellos.

4. Critican todo; las personas tóxicas buscan anular y criticar a las demás personas para que ellos sobresalgan, suelen criticar todo sin importar a quién lastimen o afecten.

5. No son empáticos; otra característica común es que la empatía no está en sus vidas, no son conscientes del impacto negativo que sus acciones tienen, solo ven por ellos mismos y la falta de empatía daña severamente a los demás.

6. Siempre son las víctimas; utilizan el recurso de victimizarse para disimular su crueldad y falta de empatía, de esta manera pasan a ser el centro de atención y alimentar su ego.