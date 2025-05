Cómo proteger los datos de tu teléfono antes de viajar al extranjero

Por: Brian X. Chen

Cuando viaje a Asia este verano, pienso dejar mi iPhone en casa. En su lugar, meteré en la maleta otro teléfono que no tenga mis aplicaciones básicas, como Instagram, Slack y Signal. Ni siquiera me conectaré a mi correo electrónico del trabajo.

No, no estoy planeando una desintoxicación digital. He decidido viajar con lo que se conoce como teléfono desechable porque mi dispositivo personal contiene datos confidenciales que no quiero que otros registren, especialmente los agentes de protección fronteriza de Estados Unidos.

Desde hace más de una década, el gobierno federal tiene facultades para realizar registros fronterizos de los dispositivos electrónicos personales de los viajeros, ya sean teléfonos, computadoras portátiles o tabletas. En años recientes, estas inspecciones han ido en aumento constante, aunque solo afectan a una pequeña parte de las personas que entran en Estados Unidos.

El año pasado, la oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. informó que había realizado unos 43.000 registros de aparatos electrónicos, mientras que en 2023 realizó aproximadamente 38.000.

Cabe aclarar que quizá yo sea muy paranoico por mi profesión de periodista, ya que constantemente tomo medidas para proteger a las fuentes confidenciales de ser reveladas, por lo que un teléfono desechable es una medida extrema que no es práctica ni necesaria para la mayoría de la gente.

Hilton Beckham, comisionada adjunta de Aduanas y Protección Fronteriza, señaló en una declaración que a menos del 0,01 por ciento de los viajeros se les registran sus dispositivos. Indicó que estas búsquedas se realizan para detectar contenidos relacionados con actividades como contrabando o terrorismo e información relacionada con la admisibilidad de los visitantes.

El problema es que, en incidentes recientes, a varios viajeros se les ha denegado la entrada a Estados Unidos en parte debido a datos contenidos en su teléfono, como fotos de armas y publicaciones en redes sociales sobre protestas.

“La mayor preocupación es que el gobierno pueda elegir a qué personas registrar”, explicó Esha Bhandari, abogada de la Unión Americana de Libertades Civiles. “Hemos visto pruebas anecdóticas de registros más agresivos en la frontera, incluso a abogados cuya relación con clientes es confidencial y personas consideradas disidentes”.

En otras palabras, aunque no han cambiado las normas para ingresar a Estados Unidos, puede que se esté produciendo un cambio en la frecuencia con que se aplican las políticas. Tanto los turistas como los viajeros de negocios deben ser cautelosos en cuanto a los datos que llevan en sus dispositivos.

No hay una solución única para todos; el mejor enfoque para ti depende de tu estilo de vida y tu profesión. Esto es lo que hay que hacer.

Evalúa tu riesgo

En primer lugar, Jeremiah Grossman, experto en ciberseguridad, recomienda que consideres quién eres, en qué consiste tu trabajo y qué hay en tu teléfono, portátil o tableta.

Por ejemplo, si eres un ciudadano estadounidense jubilado y llevas en tu dispositivo algunas fotos de tus vacaciones y conversaciones de texto con amigos de tu club de lectura, probablemente no tengas de qué preocuparte. Pero si eres un estudiante con visa y has participado en protestas contra el gobierno, puede haber materiales en tu teléfono que podrían crear problemas.

“Si las fuerzas de seguridad tuvieran todo lo que hay en tu teléfono y acceso a todo, ¿sería eso malo para ti?”, preguntó Grossman.

A partir de esa hipótesis, evalúa si tu riesgo es alto o bajo y elige un enfoque.

Riesgo bajo: utiliza un código de acceso y elimina algunas aplicaciones

Si solo te preocupa un poco que puedan buscar tus datos, empieza por desactivar los datos biométricos, como los sensores de huellas dactilares y de reconocimiento facial. En su lugar, utiliza únicamente en un código de acceso para desbloquear tu dispositivo.

Para desactivar Face ID en un iPhone, abre la aplicación de ajustes, pulsa Face ID y código de acceso, introduce tu contraseña y desactiva el interruptor de Desbloquear iPhone.

Para los teléfonos Android, los pasos dependen del modelo, pero generalmente en la aplicación de ajustes puedes escribir una búsqueda del menú Desbloqueo facial y de huellas dactilares y desactivar allí los ajustes.

Bhandari comentó que utilizar solo un código de acceso puede ser una medida eficaz para los ciudadanos estadounidenses, porque legalmente es más difícil para el gobierno obligarte a compartir un código de acceso que para un agente coger tu teléfono y acercártelo a la cara para desbloquearlo.

Pero mientras que los ciudadanos pueden negarse a proporcionar un código de acceso, si los titulares de visas o los turistas que visitan Estados Unidos se niegan a hacerlo, corren el riesgo de que se les deniegue la entrada, añadió Bhandari. Por lo tanto, lo mejor es tomar la medida adicional de eliminar cualquier aplicación que contenga información que pueda resultar problemática, como Instagram, Signal o X.

Riesgo medio: haz copias de seguridad y purga tus datos

Si crees que existe una posibilidad mínima de que el gobierno registre tu teléfono, Grossman propone que consideres la opción de hacer una copia de seguridad de todos tus datos y purgar tu dispositivo antes de regresar a Estados Unidos.

Para simplificar este proceso, puedes hacer una copia de seguridad de tus datos en un servidor en línea, como iCloud de Apple para iPhone o Google One para dispositivos Android. De este modo, más tarde podrás restaurar tus datos a través de Internet con solo introducir las contraseñas de tu cuenta.

Para hacer una copia de seguridad de los datos de un iPhone en iCloud, abre la aplicación de ajustes, teclea tu nombre, pulsa iCloud y selecciona Copia de seguridad de iCloud. Activa Hacer copia de seguridad de este iPhone y pulsa Hacer copia de seguridad ahora. A continuación, para purgar los datos de tu iPhone, en la aplicación de ajustes ve al menú General, pulsa Transferir o Restablecer iPhone, pulsa Borrar todo el contenido y los ajustes y sigue los pasos.

Para hacer una copia de seguridad de los datos de un dispositivo Android en Google One, abre la aplicación de ajustes, pulsa Google y, a continuación, Copia de seguridad. Para purgar tus datos de Android, los pasos dependen del modelo de tu teléfono, pero en general puedes buscar el menú Restablecer configuración de fábrica en la aplicación de ajustes.

Después de cruzar la frontera con el dispositivo borrado, identifica la opción para restaurar el dispositivo desde una copia de seguridad cuando quieras configurarlo y luego introduce las contraseñas de tu cuenta para recuperar tus datos. (solo asegúrate de tener la contraseña anotada en algún sitio).

Alto riesgo: lleva un teléfono desechable

Si crees que es muy probable que los agentes fronterizos estadounidenses quieran mirar tu teléfono, la solución más segura es dejar tus dispositivos personales en casa y llevar un teléfono desechable que utilices exclusivamente para viajar.

Así es como pienso hacerlo.

— Llevaré un teléfono Android barato solo con el software necesario para mi viaje, como aplicaciones de transporte y mapas.

— Me conectaré a una cuenta de correo electrónico que creé exclusivamente para viajar, para poder consultar itinerarios y otra información relacionada con el viaje.

— Cuando aterrice, me conectaré con un plan de telefonía móvil temporal en una red extranjera utilizando una eSIM, una versión digitalizada de una tarjeta SIM, que puede activarse a través de una aplicación como Nomad, Airalo o GigSky. (Escribí una guía sobre el uso de la tecnología eSIM en una columna anterior).

Luego, cuando vuelva a casa, copiaré todas las fotos de mis vacaciones del teléfono de las vacaciones a mi iPhone y guardaré el desechable en un cajón hasta mi próximo viaje.